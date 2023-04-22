Saçları yağlandıran en büyük hata! Saçların günlerce yağlanmaması için...

Yağlı saçlar pis ve bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Saçların hacmini kaybedip basık görünmesine yol açan yağlı saçlar için ne yapılabilir sorusu aratılıyor. TikTok'ta profesyonel bir kuaför saçın yağlanmasına neden olan saç yıkama sırasında uygulanan bir hatayı açıkladı.

İKİ KEZ ŞAMPUANLAYIN

Kuaför Abbey, birçok kişinin saçını bir kez şampuanladığını ancak daha temiz saçlar için iki kez şampuanlama yapmanın önemli olduğunu vurguladı. "İlk yıkama kepek ve kiri gideriyor. İkinci yıkama ise saçınızdaki tüm kir ve yağın tamamen temizlenmesini sağlıyor." dedi.

YAĞLI SAÇLAR İÇİN ETKİLİ KARIŞIM

Yağlı saçlardan kurtulmanın en kesin çözümlerinden biri olarak görülen bu karışım, saç köklerinizi ferahlatarak yağlanmaların önüne geçiyor. Yapımı da pek uğraştırmıyor. Bir tutam kurutulmuş biberiye ve bir tatlı kaşığı kadar kekiği bir su bardağına koyun, üzerine kaynattığınız temiz suyu ilave edin ve bu şekilde 10 dakika demlenmesini bekleyin. Demlenen suyu süzerek biberiye ve kekik tanelerini sudan ayırın. Elde ettiğiniz suyu sprey şişesine koyup saçlarınızın tamamına uygulayın. 20-30 dakika saçlarınızda beklettiğiniz karışımı güzelce durulayın ve bunu haftada 1 ya da 2 kez düzenli olarak tekrar edin. İlk uygulamanızın ardından olumlu sonuçlar almaya başladığınızı fark edeceksiniz.



