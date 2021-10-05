Saçları yumuşacık yapan, asla vazgeçemeyeceğiniz en iyi tuzsuz şampuanlar

Temiz içerikli şampuan arayışında karşımıza en çok çıkan seçeneklerden biri de tuzsuz şampuanlar. Şampuanların içerisindeki tuz saçın nemini kaybetmesine neden olur. Nemini kaybeden saç da daha kırılgan ve kuru hale gelir. Neredeyse herkesin yaşadığı saç kırılması, banyo sonrası kullandığımız hiçbir bakım kreminin ya da yağının işe yaramaması gibi problemlerin kaynağı tuz içeren şampuanlar olabilir. Bu sorunları önlemeyi sağlayan tuzsuz şampuan, Sodium Chloride barındırmaz. Bu sayede daha dolgun bir görüntü sağlarken saçlarımızın nemini de korur. Özellikle dalgalı ve kıvırcık saçlılar arasında popülerleşen tuzsuz şampuanlar, saçların elektriklenmesini de önler.

Tuzsuz şampuan kullananlar saç dalgalarının daha doğal ve canlı göründüğünü fark eder. Ayrıca Sodium Chloride aknelere neden olabilir. Eğer kafa derinizde akne, kaşıntı ya da hassasiyet varsa tuzsuz şampuanlar sizin için iyi bir seçenek. Yani, "Tuzsuz şampuan nedir?" diye merak ediyorsanız bir mucize olduğunu söylemek mümkün!

1. Tuzsuz şampuana giriş 101!

Tuzsuz şampuan markaları arasında ilk akla gelen genellikle Dp. Fiyatı ve içeriğindeki çam terebentin özüyle saçlara bakım yaparken cüzdanımızı da memnun eder. Ayrıca içeriğinde bulunan biotinle yeni saç oluşumunu desteklerken, saç kalitesini ve dayanıklılığını da arttırır. Yıldız içeriklerimizden bir diğeri olan keratin de saçın daha pürüzsüz, sağlıklı ve hacimli olmasını sağlar. Her şampuanda bulamayacağımız içeriklerden olan çörek otu yağı ise saç dökülmelerinin önüne geçmenizi sağlar. Gördüğünüz gibi tuzsuz şampuan faydaları saymakla bitmiyor!

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2. Uygun fiyatlılardan devam!

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Tüm saç tipleri için işe yarayan Morfose, içeriğindeki buğday proteinleri ve keratin sayesinde saçı güçlendirir. İçeriğiyle saçı yıpratmadan temizlemeyi sağlayan Morfose, saçları sertleştirmez. Tam tersine; dökülen, hacimsiz ve kırılgan saçları canlandırarak daha hacimli ve dolgun görünmesini sağlar. İçerisindeki bitkisel kompleks saçların yumuşacık ve sağlıklı görünmesinde etkili olur. Yıldız içerik keratin sayesinde kolayca şekillendirdiğiniz saçlarınızın görünümünü de uzun süre korur.

Bitkisel kaynaklı içeriği ve uygun fiyatıyla hem saçımızın hem cebimizin dostu olmaya aday bu ürünün fiyatına ve kullanıcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

3. "Benim şampuanım sülfatsız da olsun" derseniz sizi şöyle alalım.

Ogx'in bu ürünü, güçsüz ve zayıf saçlar için adeta biçilmiş kaftan. İçindeki kolajen ve biotinle saç deriniz güçlenir ve saç kaliteniz artar. Besleyici yapısı sayesinde de saç dökülmeleri azalır, hatta yeni saç oluşumu desteklenir. Markanın ürünleri tamamen sülfatsız yani "Curly Girl Method" için de son derece uygun. İçeriklerinin doğal bileşenlere sahip olması ve ambalajının çevre dostu olması da bir başka avantaj. Orta segmentte yer alan bu ürün sık sık indirime de giriyor.

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4. "Ben öğrenciyim daha uygun fiyatlı bir şey istiyorum" diyenler buraya.

Biobotanica sık sık indirime giriyor. Bu sayede öğrenci dostu olma özelliğiyle de karşımıza çıkan ve sık sık tercih edilen bir şampuan markası. Üstelik yıldız içerik keratin bu şampuanda da var. Saçı besleyip güçlendirmeyi amaçlayan zengin içeriği sayesinde pürüzsüz saçlara kavuşmak ve saçtaki kırılmaları azaltmak artık hayal değil. Ayrıca saç diplerini derinlemesine temizlerken saça son derece nazik davranır ve ağır temizleyiciler de içermez. Bu sayede saçın hem yumuşacık görünmesini sağlar hem de güçlendirir.

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5. "Ben profesyonel bir şeyler istiyorum yok mu?" diyenler için!

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Profesyonel saç bakım ürünleriyle meşhur olan Kuaf, saçınızın ihtiyacı olan her şeyi fazlasıyla karşılayacak. İçeriğindeki aloe vera saç derisine bakım yaparken, düzenli kullanımda da saçı güçlendirmeye yarar. Saçın daha kolay şekil almasını sağlamasının yanında, saçı ve saç derisini yıpratmadan nazikçe temizlemeye de imkan tanır. Kısacası işlem görmüş saçlar için özellikle tercih edilebilecek ideal şampuanlardan biriyle karşı karşıyayız. İçeriğinde bulunan keratin de işlem gören saçı zaman içinde onarmaya ve yumuşatmaya başlar.

Kuaf tuzsuz şampuana ve kullanıcı yorumlarına tek tıkla buradan ulaşabilirsiniz.

6. "Hem kuaför bakımı olsun hem de fiyatı uygun olsun" derseniz!

Hemen umutsuzluğa kapılmayın, o da var. The Natural Ritualist markası profesyonel bakımı ve harika içerik listesiyle sizi mutlu edecek. İçeriğiyle saç derisinde hassasiyet yaratmadan temizler ve ipek gibi yumuşacık saçlara sahip olmanızı sağlar. Saç diplerini tıkamayan içerik listesi saçın güçsüzleşmesini önler ve saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur. Kısacası, saçları yumuşatırken saçın beslenmesine ve güçlenmesine yardım eder. Şampuanda çok karmaşık içeriklerden hoşlanmayan ve daha sade içerikleri tercih edenler için harika olan The Natural Ritualist şampuanları, sık sık girdiği indirimlerle bütçenizi de sevindirecek.

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7. "Yağlı saçlar için olanı yok mu?" diyenler!

Tüm saç tipleri için uygun olan bu ürün, cruelty free ve Curly Girl Method için de uygun. Yağlı saçların göz bebeği olan çay ağacı yağıyla yağ dengesini sağlar ve saç derisinin dengesinin korunmasına da yardımcı olur. Kepek oluşumunu önlerken, içindeki provitamin B5 ile saçın nem kaybını engeller, saçın üzerinde koruyucu tabaka oluşturur ve saçınıza ekstra direnç kazandırır. Pantenol de saçın nemini içeri hapseder, argan yağı saçın daha sağlıklı uzamasını sağlar ve kolay taranmasına yardımcı olur.

Buraya tıklayarak ürüne ulaşabilir ve farkı çeşitlerini de inceleyebilirsiniz.

8. Biraz daha pahalı bir şeyler isteyenler için!

Bu şampuanın içinde paraben, tuz, boya ve sülfat bulunmaz. Reishi mantarı özü yeni saç oluşumunu destekler ve saç dökülmesini önler. Aynı zamanda saç uzama hızını arttırır ve rengi korur. Buğday yağı saçın güçlenmesine yardım eder, nemini korur ve dayanıklılığı arttırır. At kuyruğu özü de saç için en önemli içeriklerden biri. Çünkü saç derisini besler, kepek oluşumunu engeller ve kafa derisindeki kabuklu görüntüyü iyileştirmeye yardım eder. Bu şampuan birkaç aylık kullanım sonucunda saç dökülmesinde belirgin fark yaratır.

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9. Profesyonel bakım isteyenler için!

Kuaför bakımını eve getirmek isteyenler için en iyi seçeneklerden biri Kérastase. Aktif maddelerle saçı parlatıp güçlendirirken kökten uca bakım yapar. Diğer şampuanların aksine keratin burada karşımıza morfo-keratin olarak çıkar. Morfo-keratin saç tellerini sararak saçı güçlendirir ve ağırlaşmasını engeller. Kabaran saçın kontrol altına alınmasını sağlar. Kullanıcıların büyük kısmı 1-2 hafta gibi kısa süre içinde saçlarındaki değişimin fark edildiğini söyler. Bütün saç tiplerine uygun olan bu şampuan söz dinlemeyen asi saçları hizaya getirmeyi vadediyor.

Buraya tıklayarak ürün yorumlarına ve fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.

10. Yüksek fiyatlı şampuanlara alternatif!

Sülfat ve tuz içermeyen bu şampuan da Curly Girl Method için uygun şampuanlar arasında. İçeriğindeki biotin saç dökülmelerini azaltır ve saçın daha güçlü uzamasına yardımcı olur. Saçı yumuşatan formülü sayesinde saçtaki dolaşmaların önüne geçer, taramayı kolaylaştırır ve koparak dökülmeleri önler. Saç derisindeki kaşıntı ve hassasiyeti azaltarak saç derisinin daha sağlıklı olmasını sağlar. Kıvırcıktan düze kadar bütün saç türleri için bu şampuanı güvenle kullanabilirsiniz. Daha çok kuru saçları sevindirecek bu ürün saçı yatıştırmada çok başarılı.

Veganları da sevindirecek Mane'n Tail'in şampuanına buradan ulaşabilirsiniz.

11. Son zamanların gözde şampuanını yazmazsak olmaz.



Liquid Keratin, saç bakımına meraklı insanların karşısına mutlaka çıkar. Aloe vera ile saçı gürleştirir, kaşıntı ve hassasiyeti azaltır. Keratin saç tellerindeki boşlukları doldurarak saçı dolgun gösterir. Pantenol ise saçın nemini korur. Nazik içeriğiyle saçı yıpratmadan temizler ve saçtaki kırılmaların önüne geçer. İçerisindeki çok sayıda doğal bileşen saçın yeniden yapılandırılmasında ve kalitesinin artmasında rol oynar. Lipozom teknolojisiyle derinin alt katmanlarına ulaşan aktif içerikler, benzer ürünlere göre daha kısa sürede sonuç alınmasını sağlar. "Tuzsuz şampuan saç uzatır mı?" sorusunun da yanıtını aldık gibi!

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

*Bu içerikteki ürünler sadece öneridir. Tekrarlayan ve uzun süreli sağlık sorunları için dermatoloğa danışmanızı tavsiye ederiz.

