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Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı! Asya ve Derin'e büyük şok!

14.04.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 26. yeni bölümünden fragmanlar yayınlandı. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Derin'in kaçırılmasındaki gizemi yavaş yavaş çözen Volkan'ın karşısına hiç ummadığı bir gerçek çıkıyor. Fakat Volkan ne yaparsa yapsın olacakların önüne geçemiyor. Sadakatsiz'in yeni bölümünde ise bu sefer Asya kaçırılıyor. Asya, kendine geldiğinde, yanında Derin'i buluyor.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı! Asya ve Derin'e büyük şok!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 14 Nisan Çarşamba akşamı 26. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Derin’in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya’yı zor durumda bırakır.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı! Asya ve Derin'e büyük şok!

Derin’i bulmak ve Asya’yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı! Asya ve Derin'e büyük şok!

Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya’ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı! Asya ve Derin'e büyük şok!
Derin’le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Burak Sergen Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen Özge Özder

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