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  4. Sadece 1 dakika... Polis kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıkan detayla kahroldu! Olay yerinde yürek yakan anlar

Sadece 1 dakika... Polis kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıkan detayla kahroldu! Olay yerinde yürek yakan anlar

12.01.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda, sonrasında izlenen kamera kayıtlarında ortaya çıkan detay kahretti. Polisler, yerde hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbar üzerine 4 dakika içerisinde olay yerine gitti. Ancak polisler geldiğinde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine kamera kayıtları izlendiğinde ise yürek yakan ayrıntı anlaşıldı. Çünkü şahıs, kayıtlarda polis gelmeden 5 dakika önce hareketli görünüyordu. 40 yaşlarındaki erkek ve evsiz şahsın üzerinden kimlik de çıkmadı.

Sadece 1 dakika... Polis kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıkan detayla kahroldu! Olay yerinde yürek yakan anlar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'ndeki Hesapçı Sokak'ta meydana gelen olay, ortaya çıkan ayrıntıyla olay yerine gelen polisi üzdü. Sabah saatlerinde yaşanan olayda saat 08.34 civarında vatandaşlar, erkek bir şahsın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası polisler şahsı kontrol etmek adına olay yerine 4 dakikada gitti. 40’lı yaşlardaki şahsın hareketsizliğinin devam etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENİNCE KAHREDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, bölgeyi gören güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde ise kendileri olay yerine gelmeden hemen 1 dakika öncesi hareket ettiğini görünce üzüntü yaşadı.

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TENTE İLE YAĞMURDAN KORUDULAR

Bölgedeki bir esnaf ise hayatını kaybeden kişiyi yağan yağmurdan korumak için iş yerinin ön tentesini açtı. Yanında kıyafetleri ve şemsiyesi bulunan şahsın, dün öğle saatlerinde belirtilen bölgeye geldiği öğrenildi.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan evsiz şahıs, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

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antalya polis Muratpaşa

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