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Sadece 1 gün aynı evde yaşadılar! Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

14.03.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da ilginç bir boşanma davası görüldü. Zeynep A. ve Onur A., evlendikten sonra 1 gün aynı evde yaşayıp ayrıldı. Çiftin boşanma davası sonrası ise ortalık karıştı. Duruşma çıkışında çift ve aileleri birbirine girdi. Adliye önünü savaş alanına çeviren kavgada 2 kişi yaralandı. İşte ilginç olayın detayları...

Sadece 1 gün aynı evde yaşadılar! Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

Şaşkına çeviren olay, öğle saatlerinde, Ankara Adliyesi ek binası önünde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Zeynep A. ve Onur A., 1 gün aynı evde yaşadıktan sonra ayrılıp, boşanma kararı aldı. Ankara Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının 2'nci duruşmasının ardından iki taraf arasında tartışma çıktı. Adliye önündeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

OTOMOBİLİ ÜZERİNE SÜRDÜ

Onur A., eşi Zeynep A.'nın annesi S.Y.'yi yumrukla darbederken, babası Yılmaz A. da babaanne Zeynep Y.'nin üzerine otomobil sürdü. Zeynep A.'nın kardeşi Yiğit Y. ise Yılmaz A.'yı bıçakla yaraladı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yılmaz A. ve S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yiğit Y. ile kavgaya karışan diğer kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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