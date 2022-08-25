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Sadece 10 dakika bile yeterli! Ölme riskini %40 azaltıyor

25.08.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin ve düzenli egzersiz yapmanın önemi her fırsatta belirtiliyor. Tüm hastalıklara karşı etkili olan bu faktörleri yaşam biçimi haline getirmek gerekiyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra hareketsiz yaşamak birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Yaşlıların egzersiz yapmaları ile ilgili araştırmalar yapıldı.

Sadece 10 dakika bile yeterli! Ölme riskini %40 azaltıyor

Vücudun zinde ve sağlıklı kalabilmesi için düzenli olarak yürüyüş yapmak gerekiyor. Yürüyüş özellikle kalp ve tansiyon hastalıklarına karşı iyi geliyor. Kore’de yapılan bir araştırmada yaşlıların yürüyüşlerine göre hastalıklara yakalanıp ölme riskleri incelendi. Araştırmaya göre, yaşlılıkta her gün sadece 10 dakika yürümek, herhangi bir nedenden ölme riskinizi yüzde 40 oranında azaltabilir. Bu nedenle özellikle yaşlıların yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmesi gerekiyor.

YÜRÜMEYE DEVAM EDENLERİN ÖLÜM ORANI DAHA AZ

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Koreli araştırmacılar, 85 yaş ve üzerindeki emeklilerin haftada bir saat kadar az yürüyerek ölüm riskini azaltabileceğini buldu. Yaş grubundaki 7.000'den fazla yetişkin üzerinde yapılan çalışma, egzersiz seviyelerini ve 2009'dan 2014'e kadar ölüp ölmediklerini takip etti. Yürümeye devam edenlerin, hareketsiz olanlara kıyasla herhangi bir nedenle ölme ihtimalinin beşte iki oranında daha az olduğu bulundu.

YAŞAM BOYUNCA YÜRÜMEYE DEVAM ETMELİLER

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Seul'deki bir ekip, insanları yürümeyi teşvik etmenin toplumdaki en yaşlıların hareketsizlikten kaçınmasına yardımcı olabileceğini ve bunun ölüm riskini azaltabileceğini söyledi. Kardiyolog olan baş yazar Dr Moo-Nyun Jin, insanların 'yaşam boyunca yürümeye devam etmeyi' hedeflemeleri gerektiğini gösterdiğini söyledi. NHS, 65 yaş ve üstü yetişkinlerin her hafta en az 150 dakika - yürüyüş de dahil olmak üzere - orta düzeyde aktiviteyi hedeflemesini önermektedir.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ AZALTABİLİR

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Hafif egzersiz, organı iyi durumda tutarak ve kan basıncını düşürerek kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Dr Jin, "Yetişkinlerin yaşlandıkça aktivite önerilerini karşılama olasılığı daha düşüktür. Çalışmamız, 85 yaş ve üstü insanlar için haftada en az bir saat yürümenin faydalı olduğunu gösteriyor. Basitçe söylemek gerekirse, her gün 10 dakika yürüyün.” Dedi. Hemşire Chloe MacArthur şunları söyledi: “Sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olduğu, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol geliştirme riskinizi azalttığı için düzenli fiziksel aktivitenin her yaşta bizim için iyi olduğunu biliyoruz. Bunlar kalp krizi veya felç geçirme riskinizi azaltmak ve yaşam kalitenizi artırmak için hayati önem taşıyor. 'Aktif olmak için asla geç değildir. Küçük işlerle başlayın ve günlük hayatınıza daha fazla hareket katmaya çalışın; bu ister ev işi yapmak, ister bahçe işleri yapmak veya hızlı bir yürüyüş yapmak için dışarı çıkmak olsun.

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Anahtar Kelimeler:
felç inme (beyin krizi) kalp krizi tansiyon yaşlılık Yürüyüş hastalık egzersiz ölüm
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