KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Sadece saçını boyamak istemişti! Başına gelenler aklınızın ucundan geçmez

Sadece saçını boyamak istemişti! Başına gelenler aklınızın ucundan geçmez

20.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların beyazlaması veya mevcut rengin değiştirilmek istenmesi nedeniyle birçok kadın saçlarını boyuyor. Saç boyalarının içerisinde bulunan kimyasalların zararlı olduğu bilinse de toplumda saç boyası nedeniyle zarar gören kişilere pek rastlanmıyor. Bu nedenle kadınlar saçlarını güvenle boyuyorlar. Ancak Jordan Blignaut isimli bir kadının saç boyası nedeniyle başına gelenler şok etkisi yarattı.

Sadece saçını boyamak istemişti! Başına gelenler aklınızın ucundan geçmez

Güney Afrika'da yaşayan 20 yaşındaki Jordan Blignaut 2021 yılının kasım ayında sarı saçlarını kahverengiye döndürmek için kuaföre gitti. Jordan, saçını boyattıktan sadece dört saat sonra kafa derisinde tüm yüzüne yayılan parlak kırmızı, kaşıntılı şişlik fark etti. Göğsü sıkıştı ve herhangi bir sıvı içemiyor, yemek yiyemiyor ve nefes almakta zorlanıyordu. Jordan, yaşadıklarından dolayı çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

"HAYATTAKİ SON GÜNÜM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Jordan, NeedToKnow.Online'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse ölebileceğimi düşündüm, bu beni endişelendirdi, duygusal olarak strese soktu ve üzdü, çünkü bunun hayattaki son günüm olabileceğini düşündüm."

ÖLMEYE BU KADAR YAKIN HİSSETMEK ZOR ANLAR YAŞATTI

"Herkes benim için çok endişelendi ve gözyaşı döktü. Küçük kız kardeşlerim ve ben gerçekten çok yakınız. Öleceğimi düşünmek, onların büyümesini göremeyeceğimi bilmemek beni aşırı derecede depresyona soktu. hayatlarının geri kalanında onlar için yanlarında olmak istedim. Fiziksel olarak yürüyemiyordum, yatamıyordum, oturamıyordum, hiçbir şey yapamıyordum. Ölmeye bu kadar yakın olmak ve hissetmek üzerimde korkunç bir duygu durumu bıraktı."

Ekran görüntüsü 2022-09-20 122007

"HASTANEDEYKEN ÇOK UTANDIM"

Jordan, hastanede kalp monitörüne yerleştirildi ve nefes almasına yardımcı olması için oksijen verildi. "Acil servise götürüldüm ve kırmızı koda yakalandım, kendimi o kadar baygın hissettim ki babam ben yatağa girene kadar yürümeme yardım etmek zorunda kaldı" diyor. "İçimdeki acıya hiçbir şey yardımcı olmadı. Hastaneden geçerken çok utandım çünkü herkes bana bakıyordu ve tek sahip olduğum şey yüzümden süzülen gözyaşlarıydı."

DAHA ÖNCEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTI

Tüm vücuduna yayılan şişliğin tamamen inmesi 14 gün sürdü. Jordan, daha önce saçlarını hiçbir sorun yaşamadan boyadıktan sonra tepki karşısında çok şaşırdığını açıkladı. "Kuaför sırasında kendimi rahatlamış hissettim ve sakin bir ortamdı" diyor.

Ekran görüntüsü 2022-09-20 122016

"HER ŞEYİ ARKAMDA BIRAKMAK İSTEDİM"

"Hepsi bana karşı çok iyiydi. Hassas bir cildim olduğunu bildiğim için reaksiyondan sonra onlarla konuşmadım ama anafilaktik atak geçirip havaya uçacağımı düşünmemiştim. Reaksiyon ve hastanede kalış sırasında o kadar çok travma yaşadım ki her şeyi arkamda bırakmak istedim."

Ekran görüntüsü 2022-09-20 122046

SAÇINIZI BOYATMADAN ÖNCE TEST YAMASI YAPTIRIN

"Daha önce iki kez saçımı sarıya boyamıştım ama kaşıntılı bir kafa derisi dışında herhangi bir reaksiyon göstermemiştim. Bu yüzden özellikle saçımı koyu boyama işlemi sırasında yaşadıklarımı görmek büyük bir şoktu. Daha önceden böylesine bir kaşıntı, ağrı veya rahatsızlık hissetmedim. Hassas bir cildiniz varsa lütfen başınıza herhangi bir boya bulaşmadan önce her zaman bir test yaması yapın."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzelleşmek için yaptı ama sonuçları çok ağır oldu!Güzelleşmek için yaptı ama sonuçları çok ağır oldu!
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için... Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...
Anahtar Kelimeler:
alerji Kuaför Saç boyası hastane kaşıntı ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım

Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım

Son Dakika! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Son Dakika! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Sakın dökmeyin! Haşlanmış yumurta suyunun faydaları

Sakın dökmeyin! Haşlanmış yumurta suyunun faydaları

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

İlginizi Çekebilir

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.