Sadece saçını boyamak istemişti! Başına gelenler aklınızın ucundan geçmez

Güney Afrika'da yaşayan 20 yaşındaki Jordan Blignaut 2021 yılının kasım ayında sarı saçlarını kahverengiye döndürmek için kuaföre gitti. Jordan, saçını boyattıktan sadece dört saat sonra kafa derisinde tüm yüzüne yayılan parlak kırmızı, kaşıntılı şişlik fark etti. Göğsü sıkıştı ve herhangi bir sıvı içemiyor, yemek yiyemiyor ve nefes almakta zorlanıyordu. Jordan, yaşadıklarından dolayı çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

"HAYATTAKİ SON GÜNÜM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Jordan, NeedToKnow.Online'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse ölebileceğimi düşündüm, bu beni endişelendirdi, duygusal olarak strese soktu ve üzdü, çünkü bunun hayattaki son günüm olabileceğini düşündüm."

ÖLMEYE BU KADAR YAKIN HİSSETMEK ZOR ANLAR YAŞATTI

"Herkes benim için çok endişelendi ve gözyaşı döktü. Küçük kız kardeşlerim ve ben gerçekten çok yakınız. Öleceğimi düşünmek, onların büyümesini göremeyeceğimi bilmemek beni aşırı derecede depresyona soktu. hayatlarının geri kalanında onlar için yanlarında olmak istedim. Fiziksel olarak yürüyemiyordum, yatamıyordum, oturamıyordum, hiçbir şey yapamıyordum. Ölmeye bu kadar yakın olmak ve hissetmek üzerimde korkunç bir duygu durumu bıraktı."

"HASTANEDEYKEN ÇOK UTANDIM"

Jordan, hastanede kalp monitörüne yerleştirildi ve nefes almasına yardımcı olması için oksijen verildi. "Acil servise götürüldüm ve kırmızı koda yakalandım, kendimi o kadar baygın hissettim ki babam ben yatağa girene kadar yürümeme yardım etmek zorunda kaldı" diyor. "İçimdeki acıya hiçbir şey yardımcı olmadı. Hastaneden geçerken çok utandım çünkü herkes bana bakıyordu ve tek sahip olduğum şey yüzümden süzülen gözyaşlarıydı."

DAHA ÖNCEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTI

Tüm vücuduna yayılan şişliğin tamamen inmesi 14 gün sürdü. Jordan, daha önce saçlarını hiçbir sorun yaşamadan boyadıktan sonra tepki karşısında çok şaşırdığını açıkladı. "Kuaför sırasında kendimi rahatlamış hissettim ve sakin bir ortamdı" diyor.

"HER ŞEYİ ARKAMDA BIRAKMAK İSTEDİM"

"Hepsi bana karşı çok iyiydi. Hassas bir cildim olduğunu bildiğim için reaksiyondan sonra onlarla konuşmadım ama anafilaktik atak geçirip havaya uçacağımı düşünmemiştim. Reaksiyon ve hastanede kalış sırasında o kadar çok travma yaşadım ki her şeyi arkamda bırakmak istedim."

SAÇINIZI BOYATMADAN ÖNCE TEST YAMASI YAPTIRIN

"Daha önce iki kez saçımı sarıya boyamıştım ama kaşıntılı bir kafa derisi dışında herhangi bir reaksiyon göstermemiştim. Bu yüzden özellikle saçımı koyu boyama işlemi sırasında yaşadıklarımı görmek büyük bir şoktu. Daha önceden böylesine bir kaşıntı, ağrı veya rahatsızlık hissetmedim. Hassas bir cildiniz varsa lütfen başınıza herhangi bir boya bulaşmadan önce her zaman bir test yaması yapın."



