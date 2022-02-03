HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

03.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bununla birlikte cinayetle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ DE EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLMİŞTİ

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süreleri biten 11 şüpheli için geçtiğimiz pazartesi günü 4 gün ek gözaltı süresi daha verilmişti. Ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden ek gözaltı süresi için Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Screenshot_12

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da yeni operasyon başlatıldıDiyarbakır'da yeni operasyon başlatıldı
Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar... Üçlü cinsel ilişki cinayetinde yeni gelişme! Kameralar...
El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.