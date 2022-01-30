Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti! Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le evlendiği gün yazmış

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul'daki balık restoranında vurularak öldürülen Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de toprağa verildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Cinayet zanlılarından Seccad Yeşil'in 28 Haziran'da yapmış olduğu paylaşım ise dikkat çekti. Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği gün "Allah Büyük" diye paylaşım yapmış. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tüm detaylar...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU RİZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

ECE ERKEN CENAZEDE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Cenazenin camiye getirilmesinin ardından taziyeleri kabul eden Ece Erken, tabuta sarıldı. Erken, güçlükle ayakta durdu.

CİNAYETLE İLGİLİ 11 GÖZALTI

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın da olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olay günü yakalanmıştı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Yasak, şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Yasak olduğu ifade edilmişti.

ECE ERKEN: BİZİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili şüp helilerin yakalanması sonrası Ece Erken'den açıklama geldi. Erken, "İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar yakalanana kadar nefes alamadık biz! Canımız gitti! Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Rabbim bunlara hem bu dünyada hem de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah" diyerek isyan etti.

SECCAD YEŞİL'İN 28 HAZİRAN'DAKİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bütün bu yaşananların ardından şüphelilerden Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği gün olan 28 Haziran 2021 yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte son yaptığı paylaşımda "Allah Büyük" ifadelerini kullandığı görülüyor.





