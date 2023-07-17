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Safiye Soyman "Sıcaklar basınca yeni tarzım" diyerek paylaştı! Görenler Seda Sayan sandı

17.07.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Safiye Soyman sosyal medya hesabından yeni pozunu paylaştı. “Sıcaklar basınca yeni tarzım” notuyla paylaşım yapan Soyman’ın pozuna yorum yağdı.

Çıkardığı şarkılar ve estetikleri ile sık sık gündem olan Safiye Soyman sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla ilgi odağı oldu. Ünlü ismi görenler Seda Sayan'a benzetti.

62 yaşındaki Safiye Soyman’ın paylaşımına düştüğü notta "Sıcaklar basınca yeni tarzım, biraz spor takılmak istedim" cümleleri dikkat çekti.

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Bazı takipçileri "Siz buna spor kıyafet mi diyorsunuz", "Kendiniz olun", "Sıcakta böyle giyilmez elbise giyilir", "Seda Sayan sandım" yorumları ile eleştiri yaparken bazı takipçileri ise ünlü isme "Türkiye'nin gerçek Barbie'si", "Tarzınız zevkiniz çok güzel", "Yeni tarza devam" yorumlarında bulundu.

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın yakın arkadaşı olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem olmuştu. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman değişimiyle çok konuşulmuştu.

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