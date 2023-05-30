Sağanak alarmı verildi! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı: 'İzinler kaldırıldı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bugün Ankara'da afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir" açıklaması yaparak, ilgili personelin tüm izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şiddetli olması beklenen yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı.

Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır" denildi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmere göre, bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.