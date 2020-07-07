Sağlığa zarar veren ve farkında olmadan yaptığımız günlük alışkanlıklar

Yaparken asla farkında olmadığınız, hatta bazen zevk bile alabileceğiniz bazı alışkanlıklar sizi günden güne öldürebilir. Değiştirmeniz gereken, hatta belki de tamamen hayatınızdan çıkarmak isteyeceğiniz sağlıksız alışkanlıklar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazıyı okumalısınız.
Şu anda oturuyorsanız hemen ayağa kalkın ve harekete geçin. Görünüşte çok masum olan bu şey; bedeni yağlandırıyor, kalbi hasta ediyor, hatta kansere davetiye çıkartıyor. Günlük hayatınız sizi oturmaya zorluyor olsa da mümkün olduğunca hareket edin ve otururken bile ufak antrenmanlar yapmaya çalışın.
Çok yağlı bir beslenme alışkanlığınız varsa bunu değiştirmelisiniz. Bu kalp hastalıklarına ya da kilo problemlerine sebep olabilir. Ama yağı kesinlikle tamamen hayatınızdan çıkarmayın. Yağlar insanlar için çok önemlidir. Sürekli alınımı vücudun kendini onarması açısından gereklidir. Yağı kesmeniz durumunda besinlerden yeterince enerji ve vitamin elde edemezsiniz. Bu yüzden günde 44 ile 78 gram arasında yağ tüketmelisiniz.
Temizlik işlerinde kullanılan malzemeler, birçok kimyasal madde içerirler. Bu maddelerle sık sık solunum halinde olursanız astım, kronik bronşit ve KOAH gibi hastalıklara yakalanma riskiniz artabilir. Bu yüzden özellikle karışımlardan kaçınmalısınız. Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücü ve sirke gibi ürünleri kesinlikle birlikte kullanmayın. Ayrıca temizlik sırasında ortamı havalandırmayı ihmal etmeyin.
Sabahları erken kalkmak zorunda olduğumuzda alarmı kuruyoruz hatta uyanamama ihtimalimize karşı sesi sonuna kadar açıyoruz. Ancak bu da sağlığımızı etkiliyor. Stresi arttırıyor, tansiyonu yükseltiyor, kalp atışlarını hızlandırıyor. Bunu rutin hale getirmemelisiniz.
Özellikle de iş hayatında yaygın olan bu problem performansı düşürüyor. Bunun yanı sıra e-mailler çoğu kişi için stres ve hayal kırıklığı kaynağı.
Bu sizi rahatlatıyor olabilir. Ama duşun en ideal süresi 10 dakikadır. Bundan fazlası vücudunuzda kaşıntı ve kuruluk gibi dermatolojik hastalıklara sebep olabilir.
Sık sık kullandığımız plastik şişeler, içerisinde bulunan kimyasallardan dolayı sadece çevreye değil bize de büyük oranda zararlı. Uzun vadede, kadınlarda göğüs kanserine ve erkeklerde sperm düşüşüne yol açabilir. Bu şişelerle ilgili dikkatli olmamız gereken bir başka husus da, kullanılmış şişeleri tekrar kullanmak ve güneşe bırakmak. Pet şişe yerine, cam şişe kullanmak ve içme suyunu cam damacanada kullanmak su içmeyi güvenli kılacaktır.
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