Sağlığa zarar veren ve farkında olmadan yaptığımız günlük alışkanlıklar

Yaparken asla farkında olmadığınız, hatta bazen zevk bile alabileceğiniz bazı alışkanlıklar sizi günden güne öldürebilir. Değiştirmeniz gereken, hatta belki de tamamen hayatınızdan çıkarmak isteyeceğiniz sağlıksız alışkanlıklar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazıyı okumalısınız.

ÇOK OTURMAK

Şu anda oturuyorsanız hemen ayağa kalkın ve harekete geçin. Görünüşte çok masum olan bu şey; bedeni yağlandırıyor, kalbi hasta ediyor, hatta kansere davetiye çıkartıyor. Günlük hayatınız sizi oturmaya zorluyor olsa da mümkün olduğunca hareket edin ve otururken bile ufak antrenmanlar yapmaya çalışın.

YAĞI TAMAMEN KESMEK

Çok yağlı bir beslenme alışkanlığınız varsa bunu değiştirmelisiniz. Bu kalp hastalıklarına ya da kilo problemlerine sebep olabilir. Ama yağı kesinlikle tamamen hayatınızdan çıkarmayın. Yağlar insanlar için çok önemlidir. Sürekli alınımı vücudun kendini onarması açısından gereklidir. Yağı kesmeniz durumunda besinlerden yeterince enerji ve vitamin elde edemezsiniz. Bu yüzden günde 44 ile 78 gram arasında yağ tüketmelisiniz.