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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama

18.03.2021 00:23 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca basın açıklamasında, "Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki virüsün hareket imkanı da arttı." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuz bu hafta toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN HAREKET İMKANI DAHA DA ARTTI"

Bakan Koca ayrıca toplantıyla ilgili bir basın açıklaması metni de yayımlandı. Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada "Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki virüsün hareket imkanı da arttı." ifadelerine yer verdi. İşte o açıklama:

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu

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