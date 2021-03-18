Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuz bu hafta toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN HAREKET İMKANI DAHA DA ARTTI"

Bakan Koca ayrıca toplantıyla ilgili bir basın açıklaması metni de yayımlandı. Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada "Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki virüsün hareket imkanı da arttı." ifadelerine yer verdi. İşte o açıklama:

Bilim Kurulumuz bu hafta toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı.



Video: https://t.co/oxid95VjD1 pic.twitter.com/djps20dk4S — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2021



