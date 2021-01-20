Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar."

Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 20, 2021

Bakan Koca konu ile ilgili olarak bir basın açıklaması da yayınladı. Yayınlanan açıklama şu şekilde:

Şu ana kadar 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve şu ana kadar 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. pic.twitter.com/UVtUi7SpBY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 20, 2021



