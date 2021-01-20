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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

20.01.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşı çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar."

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Bakan Koca konu ile ilgili olarak bir basın açıklaması da yayınladı. Yayınlanan açıklama şu şekilde:

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