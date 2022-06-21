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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz görüşme! Hekimlerle bir araya gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz görüşme! Hekimlerle bir araya gelecek

21.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karamsar, endişeli ve çekinceleri olan hekimlerle bir araya geleceği öğrenildi. Ankara'daki sürpriz görüşmede sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları başta olmak üzere yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerin ele alınacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz görüşme! Hekimlerle bir araya gelecek

Sağlık Bakanlığı'nda sürpriz bir görüşme gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-posta yoluyla kendisine ulaşan, eleştirilerde bulunan hekimlerle bugün bakanlık binasında bir araya gelecek.

Bakan Koca; karamsar, endişeli ve çekinceleri olan hekimlerle bir araya gelerek sağlık çalışanlarının mevcut sorunları değerlendirecek.

KRİTİK KONULAR MASADA OLACAK

Kritik görüşmede Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma koşulları başta olmak üzere yapılan düzenlemeleri, iyileştirmeleri aktaracağı öğrenildi.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Bakan Koca'nın endişeli olan hekimlere bugüne kadar katedilen mesafeyi anlatacağı ve bundan sonra yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili bilgi vereceği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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