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Sağlık Bakanı Koca "Ay sonu" diyerek duyurdu: Aşıda sıra 20'li yaşlarda

12.06.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayıyla birlikte aşılma süreci hızlanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin koca ay sonunu işaret ederek 20'li yaşlara sıra geleceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca "Ay sonu" diyerek duyurdu: Aşıda sıra 20'li yaşlarda

1 Haziran'da başlatılan kademeli normalleşme süreciyle birlikte aşılamaya da hız verildi. Yaş grupları kademeli olarak aşılamaya dahil edilirken, birçok meslek grubu da sıraya eklendi.

KARGO ÇALIŞANLARI VE KURYELER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda kargo çalışanları ve kuryelerin de aşılarına bugün itibarıyla başlanacağını duyurmuştu. Bakan Koca öncesinde ise şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafın da aşı programına dahil edildiğini açılamıştı.

20'Lİ YAŞLAR AY SONU

Pazartesi günü itibarıyla 40 yaş üstü vatandaşların da aşı programına dahil olması beklenirken, Bakan Koca'dan sevindiren bir haber geldi. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'na açıklamalarda bulunan Koca, haziran ayı sonunda 20'li yaşlara da sıra geleceğini belirtti. Maske konusunda ise Bakan Koca "Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) normalleşme

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