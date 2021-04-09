Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalar sonrası flaş açıklamalar

Türkiye, koronavirüsle mücadelede en yoğun günlerini yaşıyor. Mart ayıyla birlikte başlayan normalleşme sürecinde, mutant virüsün de etkisiyle hızla artışa geçen vaka sayısı 55 bini geçti.

TABLO KORKUTUCU

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

BAKAN KOCA: BUNDAN BAŞKA ÇÖZÜM YOLU YOK

Ramazan ayı öncesi 60 binlere dayanan vaka bununla birlikte artan ölümler vatandaşı gitgide daha da korkuturken, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birbirinden önemli mesajlar verdi. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, Bakan Koca'nın "Bundan başka çözüm yolu yok" diyerek aşılamayı işaret ettiğini aktardı. Bakan Koca aşıyı hızlandırmak gerektiğini belirtirken bununla beraber hareketliliğin de azaltılmasının önemine dikkat çekti. Aşıda çeşitliliğin artırılacağını belirten Koca, Ramazan ayında uygulanması beklenen ek tedbirler için ise Bilim Kurulu ve kabine toplantılarını işaret etti. Bakan Koca ayrıca, vaka artışının bu şekilde devam etmesi durumunda sağlık sisteminde sorun çıkabileceğini de ekledi.

