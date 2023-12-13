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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez açıklaması: Durumu düne göre daha ciddi

Sağlık Bakanı Koca'dan, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez açıklaması: Durumu düne göre daha ciddi

13.12.2023 20:17 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün TBMM Genel Kurulunda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez açıklaması: Durumu düne göre daha ciddi

Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

AA-20231213-33176807-33176805-SAGLIK_BAKANI_FAHRETTIN_KOCA

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

AA-20231212-33164787-33164781-SAADET_PARTILI_BITMEZ_TBMM_GENEL_KURULUNDA_KURSUDE_KONUSURKEN_FENALASARAK_YERE_YIGILDI

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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Fahrettin Koca hasan bitmez
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