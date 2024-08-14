Afrika acil durum ilan etmişti! Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama geldi: Maymun çiçeği...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, toplantının bir tanışma buluşması olduğunu belirterek, Bakanlık tarafından yürütülen projeler ve yol haritası hakkında bilgi verdi.

Medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, Kovid-19 salgını döneminde dünyada 2 senede 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, dolaşım hastalıklarından ise her yıl 17 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Bir soru üzerine Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

AFRİKA BİRLİĞİ, ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği (mpox) virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.



Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır