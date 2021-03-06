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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

06.03.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 770 oldu. İşte 6 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

6 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

tablo

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Türkiye'de dün (5 Mart) koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklanmıştı.
5 mart


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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