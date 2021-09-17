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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Rehber güncellendi: Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok

17.09.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde yapılan değişiklikle tam aşılı temaslının HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak; 5'inci gün PCR testi negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Rehber güncellendi: Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde temaslı takip algoritmasında değişiklik yapıldı.

En önemli değişiklik, tam aşılı temaslıların izolasyonunda yapıldı. Buna göre, ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve Covid-19 hastası ile temas eden vatandaşın HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5'inci gün PCR testi verecek, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak. Test sonucu pozitif çıkarsa 5'nci günden itibaren 9 günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacak. 5'inci gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü izolasyonda geçirerek, 14 günü tamamlayacak.

DELTALI HASTAYA 14 GÜN İZOLASYON

Ayrıca Delta varyantı olan hasta 14 gün izolasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün izolasyona alınacak; ancak test sonucu 10'uncu gün negatif çıkarsa karantina süreci sona erecek. Aşısız olan ve delta varyantlı hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda kalırken, normal Covid-19 hastası ile temaslı olan ise 14 gün izolasyona girerek, test sonucu 10'uncu gün negatifse karantina sona erecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı PCR testi karantina
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Çok yanlış Bir uygulama olduğunu düşünüyorum aynı evde temasta olup da bulaş olmaması mümkün değil, bu durumda evde temaslı olup da beş gün dışarda gezmek çok doğru bir davranış değil
HA HA HA KAPATACAKLAR DEMEKKİ İLK İŞARETİ ALDIK
kafanıza göre takılın bakalım yarın birgun bu vaka artışları patlayınca bakalım bursa ne gibi bir açıklama yapılacak okullarda öğrenciler karantinaya alınmaya başladı bunlardan konuşun.....

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