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Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? 2022 Sağlık çalışanları ne zaman banka promosyonu alacak?

09.11.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın teşvik müjdesi açıklamaları sonrası gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? 2022 Sağlık çalışanları ne zaman banka promosyonu alacak? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? 2022 Sağlık çalışanları ne zaman banka promosyonu alacak?

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu detayları araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi. Peki Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? 2022 Sağlık çalışanları ne zaman banka promosyonu alacak? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Sağlık çalışanlarına yönelik ödenecek olan teşvikin miktarı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? 2022 Sağlık çalışanları ne zaman banka promosyonu alacak?

KAMU KURUMLARI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Bugüne kadar birçok kurum yeni sözleşmeler imzaladı. İşte onlardan bazıları şöyle:

  • Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira

  • Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira

  • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira

  • Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira

  • Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira

  • Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950

  • Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50

  • Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira

  • Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira

  • Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira

  • Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira

-Adana Seyhan Belediyesi 28 bin 100 TL

-Gaziantep Üniversitesi 35 bin lira

-Şanlıurfa Harran Üniversitesi 37 bin 250 lira

-Turizm Bakanlığı 22 bin 400 lira

-Celal Bayar Üniversitesi 25 bin lira

-Türk Tarih Kurumu 14 bin 500 lira

-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 20 bin lira

-Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü 25 bin 250 lira

-Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21 bin 950 lira

-Adalet Bakanlığı 25 bin lira


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Promosyon Sağlık Bakanlığı maaş

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