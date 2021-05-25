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Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

25.05.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın BioNTech aşılarının aile hekimlerince de yapılabilmesi için yeni bir çalışma başlattığı, Aydın'ın pilot il seçildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Koronavirüsle mücadele en önemli silah olarak belirtilen aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 29 milyon 79 bin 742, 1. doz uygulanan kişi sayısı 16 milyon 66 bin 245, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı 12 milyın 13 bin 497 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan aşı tablosunda 25 Mayıs itibarıyla son durum şöyle;

aşı-tablosu1

"AYDIN PİLOT İL SEÇİLDİ"

Öte yandan Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Meltem Özgenç'in haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, BioNTech aşısının aile hekimlerinde uygulanabilmesi için Aydın'ın pilot il olarak seçildiğini belirtti. Eryazğan, bu kararın 81 ilde hayata geçmesiyle aşının hızla toplumun geneline uygulanabileceğini kaydetti.

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koronavirüs (Covid-19) Aile hekimi Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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