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  4. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarını açıkladı

01.06.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 664 bin 318, ikinci doz aşı 12 milyon 582 bin 543 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 246 bin 861 olarak gerçekleşti.

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İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 784 bin 378, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 997 bin 880 ve toplamda 4 milyon 782 bin 258, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 363 bin 544, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 55 bin 886 ve toplamda 2 milyon 419 bin 430, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 117 bin 666, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 458 ve toplamda 1 milyon 993 bin 124 doz olarak kayıtlara geçti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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