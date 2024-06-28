HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlık Bakanlığından 'cilt kanseri' uyarısı: Bu belirtiler varsa doktora başvurun! 25 yaşından sonra çıkan benlere dikkat

Sağlık Bakanlığından 'cilt kanseri' uyarısı: Bu belirtiler varsa doktora başvurun! 25 yaşından sonra çıkan benlere dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.06.2024 12:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyarıp, bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından 'cilt kanseri' uyarısı: Bu belirtiler varsa doktora başvurun! 25 yaşından sonra çıkan benlere dikkat

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri, "bazal hücreli karsinom (BHK)", "skuamöz hücreli karsinom (SHK)" ve "melanom" olmak üzere başlıca üç türde görülüyor.

Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.

iStock-1289585588

Bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini belirten yetkililer, erken teşhisin cilt kanserinde hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, vatandaşlara ciltlerini düzenli kontrol etme alışkanlığı geliştirmeyi öneriyor.

cilt kanseri

Ciltte yeni leke, mevcut çil veya benlerde değişiklikler olduğunun fark edilmesi durumunda doktora başvurulması uyarısı yapılıyor. Vücuttaki benlerin genellikle zararsız olduğunu anlatan yetkililer, bu benlerden birinin farklı görünmesi veya 25 yaşından sonra yeni bir benin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması önerisinde bulunuyor.

CİLT KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bakanlık yetkilileri, cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

iStock-1326845873

"Güneşe maruz kalma süresini azaltın. Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçının. Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu krem sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın. Sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun. Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri. Bu nedenle gölgede durun."

iStock-1249768304 (1)

Vatandaşların bu önlemleri alıp özellikle yaz aylarında güneşten korunarak, cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor. (AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3. dünya savaşı konuşulurken... Putin gardını aldı!3. dünya savaşı konuşulurken... Putin gardını aldı!
Gündüz vakti böyle görüntülendilerGündüz vakti böyle görüntülendiler
MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! İstifa kararı...MYNET ÖZEL | İşte Fahrettin Koca gerçekleri! İstifa kararı...
Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'den büyük kehanet!

Arda Güler'den büyük kehanet!

1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme!

1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme!

Özgür Özel canlı yayında meydan okudu: "Erdoğan'ın kaçamayacağı bir teklif"

Özgür Özel canlı yayında meydan okudu: "Erdoğan'ın kaçamayacağı bir teklif"

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Canlı yayına damga vuran an: Bunun başkanlık yapabilecek aklı yok

Canlı yayına damga vuran an: Bunun başkanlık yapabilecek aklı yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.