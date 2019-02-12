Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, "Çölyak Hastalığında Aile Hekimleri İçin Tanı-Tedavi-İzlem Rehberi" internetten yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde, "Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı" kapsamında hazırlanan "çölyak rehberi", Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden erişime sunuldu.

Rehberde, hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik bilgi ve öneriler, tedavide güncel gelişmeler, sakıncalı besinler, besinlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, diyet ve ilaçlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor.

Çölyakla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni logo da ilk kez bu rehberde kullanıldı.

Sağlık Bakanlığınca sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör iş birliğinde hazırlanan “Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı 2019-2023” kapsamında, hastaların uygun ürünlere ulaşımının arttırılması, çölyak hastaları için marketlerde, halka açık yerlerde ve AVM'lerde uygun gıda satış noktaları oluşturulmasına yönelik farkındalık çalışmaları da devam ediyor.