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Sağlık Bakanlığından "çölyak rehberi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Çölyak Hastalığında Aile Hekimleri İçin Tanı-Tedavi-İzlem Rehberi" internetten yayımlandı - Rehberde, hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik bilgi ve öneriler, tedavide güncel gelişmeler, sakıncalı besinler, besinlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, diyet ve ilaçlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, "Çölyak Hastalığında Aile Hekimleri İçin Tanı-Tedavi-İzlem Rehberi" internetten yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde, "Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı" kapsamında hazırlanan "çölyak rehberi", Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden erişime sunuldu.

Rehberde, hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik bilgi ve öneriler, tedavide güncel gelişmeler, sakıncalı besinler, besinlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, diyet ve ilaçlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor.

Çölyakla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni logo da ilk kez bu rehberde kullanıldı.

Sağlık Bakanlığınca sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör iş birliğinde hazırlanan “Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı 2019-2023” kapsamında, hastaların uygun ürünlere ulaşımının arttırılması, çölyak hastaları için marketlerde, halka açık yerlerde ve AVM'lerde uygun gıda satış noktaları oluşturulmasına yönelik farkındalık çalışmaları da devam ediyor.

Program kapsamında yayınlanan çölyak rehberinde, hastalığın tanısı ve komplikasyonları, hastalığın tedavisi ve izlemi başlıklarına yer verildi. Rehberle birinci basamakta aile hekimleri tarafından hastalığın tanınması, rehberin tanı, tedavi ve izlem sürecinde yol gösterici olması amaçlanıyor.

Çölyak tedavisindeki güncel gelişmeler, besin etkileşimleri ve sakıncalı besinler, diyet ve ilaçlarda dikkat edilecek hususlar gibi başlıkların bulunduğu rehberde, glütensiz diyetin çok sıkı uygulanması gerektiği ve çok düşük miktardaki glütenin bile klinik belirtilerin devam etmesine neden olacağı uyarısı yer alıyor.

Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan ve suda erimeyen glüten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de tanı alan 88 bin 790 çölyak hastası bulunuyor. Çölyak hastalığında, bilinen tek tedavi glütenin ömür boyu diyetten çıkarılması olarak gösteriliyor.

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çölyak Sağlık Bakanlığı

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