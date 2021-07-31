Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından eşine ve çocuklarına koronovirüs aşısı yapan hemşirenin fotoğrafını paylaştı.

"BİZCE İYİLİK, SAĞLIK!"

Koca, yaptığı paylaşımda "Bu aileyi Nisan ayında böyle mutlu göremezdiniz. Cengiz Bey, kızı Melike, oğlu Alperen Covid-19 hastasıydı. Anneleri hemşire Semra Hanım ise hasta olmadı, sağlık personeli olarak aşılıydı. Üçünün zamanı gelen aşılarını kendisi yaptı. Fotoğrafın mesajı? Bizce iyilik, sağlık!" açıklamasını ekledi.

Bu aileyi Nisan ayında böyle mutlu göremezdiniz. Cengiz Bey, kızı Melike, oğlu Alperen COVID-19 hastasıydılar. Anneleri hemşire Semra Hanımsa hasta olmadı, sağlık personeli olarak aşılıydı. Üçünün zamanı gelen aşılarını kendisi yaptı. Fotoğrafın mesajı? Bizce iyilik, sağlık! pic.twitter.com/EGHl2sF8IZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021



