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Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı

31.07.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli olan annenin eşine ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptığını belirterek ailenin fotoğrafını paylaştı.

Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından eşine ve çocuklarına koronovirüs aşısı yapan hemşirenin fotoğrafını paylaştı.

"BİZCE İYİLİK, SAĞLIK!"

Koca, yaptığı paylaşımda "Bu aileyi Nisan ayında böyle mutlu göremezdiniz. Cengiz Bey, kızı Melike, oğlu Alperen Covid-19 hastasıydı. Anneleri hemşire Semra Hanım ise hasta olmadı, sağlık personeli olarak aşılıydı. Üçünün zamanı gelen aşılarını kendisi yaptı. Fotoğrafın mesajı? Bizce iyilik, sağlık!" açıklamasını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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