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Sağlıklı saçlar ve hızlı sonuçlar için saç kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmek gerekir?

19.01.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç kurutma makineleri hem saç şekillendirme hem kurutma için oldukça gerekli. Ancak her makine istenen sonucu veremeyebilir. Bu nedenle saça zarar vermeyen, hızlı sonuç alabileceğiniz ve dayanıklı ürünleri seçmelisiniz. Eğer siz de saç kurutma makinesi konusunda tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz! Yazımıza göz atarak en iyi modelleri incelemeye ne dersiniz?

Sağlıklı saçlar ve hızlı sonuçlar için saç kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Saç kurutma makineleri ile saç şekillendirmek hem hızlı hem oldukça pratik. Bunun yanı sıra özellikle kış aylarında saçları kurutmak için de en çok ihtiyaç duyduğumuz araçlardan biri. Ancak her makine istenen sonucu veremeyebilir. Bazıları uzun süre saçları kurutamaz bazıları ise yıpranmasına ve zarar görmesine neden olur. Siz de hangi ürünü almanız gerektiğine bir türlü karar veremiyorsanız en iyi saç kurutma makinelerini incelediğimiz yazımıza gelin, birlikte göz atalım.

Hangi özelliklere sahip saç kurutma makinesini seçmelisiniz?

  • Saç kurutma makinesi alırken ilk dikkat etmeniz gereken şey, makinenin gücü olmalı. Watt cinsinden ifade edilen makinenin gücü ne kadar yüksekse o kadar hızlı sonuç alabilirsiniz.

  • Makinenin ağırlığı da sizin için belirleyici bir kriter olmalı. Ağır ürünler başlarda sorun yaratmıyor gibi görünse de uzun vadede kullanışlı olmayabilir.

  • Farklı sıcaklık ayarının yanı sıra farklı hız ayarının bulunmasına da dikkat etmelisiniz. Böylece makine değişen ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

  • İyon özelliği düşük ürünleri tercih ederseniz kabarmaların önüne geçebilirsiniz.

  • Filtre kapağının kaliteli olmasına da dikkat etmeniz gerekir. Kaliteli filtreye sahip makine rahat nefes alacağı için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

  • Saçınızı kurutmanın dışında makine ile şekillendirme de yapmak isterseniz farklı başlıkları olan ürünleri tercih etmelisiniz.

  • Fön makinesi ve saç kurutma makinesi farklı özellikleri barındırır. Bu nedenle ihtiyacınız doğrultusunda bir ürün seçmelisiniz.

1. Dayanıklı yapısı ile Powertec Fön Makinesi

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Sizin için seçtiğimiz ilk tavsiye olan Powertec Fön Makinesi, şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Farklı kademeli hava üfleme özelliği sayesinde ürün, ihtiyaç duyduğunuz hızda hava üfler. Bu sayede saçınızı istediğiniz gibi şekil vermenize yardımcı olur. Hem sıcak hem soğuk hava ile kullanabileceğiniz makine, saçınızı eşit derecede kurutmanızı sağlar. Saçlarınızın sağlığını da düşünen makine, saçlara parlaklık ve canlılık kazandırır. 210 derece sıcaklığı kadar çıkarak fön makinesi ihtiyacınızı karşılar.

Powertec Fön Makinesi hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Kuaförden yeni çıkmış hissi uyandıran Remington Pro Saç Kurutma Makinesi

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2200W güçlü motora sahip Remington Pro Saç Kurutma Makinesi, saatte 130W km hızındaki hava akımı ile saçlarınızı hızlıca kurutur. Hafif tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda yorulmazsınız. 7 mm yoğunlaştırıcı başlığı sayesinde saçlarınıza kolayca istediğiniz şekli verebilirsiniz. 3 ısı ayarı ve 2 hız seçeneği olduğu için değişen ihtiyaçlarınıza göre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hoş beyaz rengi ile göze de hitap eden makineyi kaliteli materyali sayesinde uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

Kalın ve bakımı zor saçlarda harikalar yaratan ‎Remington Pro Saç Kurutma Makinesi'ni detaylı incelemek için buraya tıklayın.

3. Saçınızı mükemmel şekilde kurutan Philips Saç Kurutma Makinesi

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Estetik tasarımıyla göz dolduran Philips BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi, 2100W kurutma gücü ile saçınızın kolayca şekil almasını sağlar. Yüksek performans sergileyen ürünle kuaföre gitmeden evinizde kolayca hazırlanabilirsiniz. 6 ısı ve hız ayarı ile saçınızı istediğiniz hızda kurutabilirsiniz ThermoProtect aparatı sayesinde sıcak ve soğuk havayı birbirine karıştırdığı için saçların daha az ısıya maruz kalarak şekillenmesine yardımcı olur.

İki farklı başlığa ve 3 ayrı renge sahip Philips BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi'ni incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

4. Şık tasarımı ile Arzum Profön Neo Saç Kurutma Makinesi

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Güçlü bir saç kurutma makinesi istiyorsanız 2300W motor gücüne sahip Arzum Profön Neo Saç Kurutma Makinesi'ne bakmadan geçmemenizi öneririz. Ürün, güçlü hava akışı oluşturarak saçınızın hızlıca kurumasını sağlar. Form başlığı ile maksimum hava üfleme basıncı oluşturduğu için kuaförden yeni çıkmış gibi hissettirir. Difüzör başlık ise saçları kuruturken ekstra hacim kazandırır ve doğal dalgaların ortaya çıkmasını sağlar. Hava filtresi, makinede biriken saç ve tozların kolayca temizlenmesine yardımcı olur.

3 kademeli ısı ve 2 hız ayarı bulunan Arzum Profön Neo Saç Kurutma Makinesi hakkında bilgi almak ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Uzun süre size eşlik eden Arnica Alize Saç Kurutma Makinesi

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Saç şekillendirmeyi keyifli hale getiren Arnica Alize Saç Kurutma Makinesi, 2300W motor gücüne sahip. Saçınızı kısa sürede kurutmanıza imkan sunan ürün, acil dışarı çıkmanız gereken durumlarda hızlıca saçınız şekillendirmenizi sağlar. 2 kademeli hız ayarı ile ister sıcak ister soğuk olarak kullanabileceğiniz saç kurutma makinesi, difüzör başlığı ile buklelerinizi belirginleştirir ve saçlarınızın ekstra hacimli görünmesine yardımcı olur. Ergonomik sap tasarımı ile kolayca kavranan ürün, konforlu kullanım sunar.

Asma halkası ile kullanmadığınızda duvara asabileceğiniz Arnica Alize Saç Kurutma Makinesi'ni detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

6. Mükemmel görünüm kazanmanıza yardım eden Babyliss Pro Silence

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Babyliss Pro Silence, 110km/s hava çıkışı ile saçınızı hızla kuruturken korumayı da ihmal etmez. İyonik teknolojisi sayesinde saçınızın elektriklenmesini önler. Saçları pürüzsüz ve parlak görünüme kavuşturur. 82dB ses seviyesi sayesinde sessiz çalışan saç kurutma makinesi, gürültüye neden olmaz. Hafif yapısı ve ergonomik sap tasarımı ile kolay kullanılır. 2 adet başlığa sahip olduğu için saçlarınızı dilediğiniz gibi şekillendirmenize yardım eder. Difüzör başlık, doğal bukleleri korur ve saçlara ekstra hacim kazandırır. 1.8 m kablo uzunluğu ile hareket özgürlüğü sunar.

2 hız ve 3 ısı ayarı bulunan Babyliss Pro Silence'ı satın almak için sizi böyle alalım.

7. Saçları eşit şekilde kurutan Dearling Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

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Saçınızı eşit olarak kurutan Dearling Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, düşük elektrik tüketimi sayesinde aile ekonomisine destek olur. Esnek dış düzeyi, olası düşmeye karşı makineyi darbelerden korur. Yüksek motor gücü ile saçınızı kolayca şekillendiren saç kurutma makinesi, 2 kademe ısı ve hız ayarına sahip. 270 cm kablo uzunluğa sahip ürün, kullanırken rahat hareket etmenize yardım eder. Saçınızı kuaförde yaptırmış gibi hissetmenizi sağlayan Dearling, sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanılır.

Paslanmaz çelik filtresi bulunan Dearling Profesyonel Saç Kurutma Makinesi hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Yüksek motor gücüne sahip Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi

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Sizin için seçtiğimiz son öneri ise 2200W motor gücüne sahip Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi. Güçlü hava üfleme özelliği sayesinde saçın kısa sürede kurumasını sağlar. Soğuk fön fonksiyonu, saçı daha kalıcı şekillendirmenize yardım eder. 2 hız ve 3 sıcaklık ayarı bulunan ürünle farklı şekillendirmeleri kolayca yapabilirsiniz. Difüzör başlık, doğal bukleleri korurken ekstra hacim kazandırır. Hava yönlendirici başlık ise ısıyı bölgesel olarak istediğiniz şekilde yönlendirmenizi sağlar. 1.8 m kablo uzunluğu, rahat hareket imkanı verir. Asma halkası ise kullanılmadığı zamanlarda makineyi duvara asmanızı ve yerden tasarruf etmenizi sağlar.

Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi'ni detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

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