Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Milli sporcu Şahika Ercümen, 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırmak için Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde dalış yaptı. Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin 3'üncü gölü olan Salda'da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.

Dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen'in rekor denemesini Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kaymakamlar ve daire müdürleri yakından takip etti. Rekorun kırılmasının ardından göl kıyısına gelen milli sporcu Ercümen'e, Vali Şıldak çiçek takdim ederek, tebriklerini sundu. Vali Şıldak, "İlimizde böyle bir tatlı suda rekor kırmanız, bizler ve ilimiz adına bizi onurlandırdı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Gerek ilimizin tanıtımına gerekse Salda Gölü'nün korunmasına yönelik yaptığınız vurgun ve işbirliği için hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.