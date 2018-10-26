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Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Serbest Dalış Dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırdı. 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi olan Ercümen, rekoru Cumhuriyetin 95. yılı dolayısıyla kırdığını söyledi.

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Milli sporcu Şahika Ercümen, 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırmak için Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde dalış yaptı. Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin 3'üncü gölü olan Salda'da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.

Dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen'in rekor denemesini Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kaymakamlar ve daire müdürleri yakından takip etti. Rekorun kırılmasının ardından göl kıyısına gelen milli sporcu Ercümen'e, Vali Şıldak çiçek takdim ederek, tebriklerini sundu. Vali Şıldak, "İlimizde böyle bir tatlı suda rekor kırmanız, bizler ve ilimiz adına bizi onurlandırdı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Gerek ilimizin tanıtımına gerekse Salda Gölü'nün korunmasına yönelik yaptığınız vurgun ve işbirliği için hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Rekoru, Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıldönümü münasebetiyle kırdığını dile getiren Ercümen, "Hem Salda Gölümüz, hem de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yılı anısına bu rekoru hep beraber armağan ettik. Ne mutlu ülkemize" diye konuştu.

SALDA GÖLÜNÜN TANITIMI İÇİN BÜYÜK DEĞER TAŞIYOR

Rekorun kırılmasının ardından Vali Hasan Şıldak, Salda Hotel'de Şahika Ercümen'e hediyelerini takdim etti. Hediye takdiminin ardından konuşan Vali Şıldak, "Bugün Burdur olarak çok büyük bir mutluluğu ve heyecanı birlikte yaşadık. Milli sporcumuz Şahika Ercümen, serbest dalışta ve kadınlar segmentinde ilk defa bir tatlı suda rekor denemesi gerçekleştirdi ve dünya rekorunu elde ederek, ülkemize çok güzel bir armağan sunmuş oldu. Biz kendisini Salda'da, Burdur'da ağırlamaktan büyük bir gurur duyduk, heyecan duyduk. Kendisine ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Hem Salda Gölü gibi yeni yeni turizme kazandırmaya çalıştığımız bir gölümüzün tanıtımına verdiği katkı hem de bu tür suların özellikle Salda Gölümüzün temiz kalması, bakımlı ve korunarak turizme kazandırılması adına yaptığı vurgu ve verdiği mesajlar bizler için çok önemlidir. Bu sorumluluk duygusu ile ülkemize kazandırdığı büyük rekorun heyecanını birlikte yaşadık. Kendisine tekrar teşekkür ediyor, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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