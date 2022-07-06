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Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

05.07.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her mevsim kullansak da bunaltıcı yaz mevsiminde şapkasız dolaşmak oldukça zor. Hâl böyle olunca yaz mevsiminin gelmesiyle başımızı güneşten korumak için kullanılan şapkalar da raflardan indi ve birçok kombinde yerini almaya başladı. Siz de bunaltıcı sıcaklarda şapkanın konforuna sığınanlardansanız doğru yerdesiniz. Sahilde, plajda ya da şehir hayatında günlük olarak kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modellerini bir araya getirdik. Göz atmaya ne dersiniz?

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Güneşin etkisini arttırdığı yaz mevsiminde sıklıkla tercih edilen aksesuarlar arasında yer alan şapkalar, farklı tasarım ve kullanım alanıyla spor ya da şık fark etmeksizin her stile rahatlıkla uyum sağlıyor. Güneş korumasının yanı sıra iyi bir stil tamamlayıcısı olarak da tercih edebileceğiniz birbirinden farklı şapka modeli bulmak mümkün. Birçok kombinde rahatlıkla kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapkaları derledik. Dilerseniz gelin, şıklığınızı tamamlayacak modelleri birlikte inceleyelim.

1. Zamansız bir model: DeFacto Desenli Hasır Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

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Şapka denildiğinde akla gelen zamansız modellerden biri, hasır şapkalar. İster plajda ister şehirde günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şapka modeli arıyorsanız DeFacto Desenli Hasır Şapka'ya mutlaka göz atmanızı öneririz. Üzerinde bulunan deniz kabuğu süslemesi ve ip detayı ile yaz havasını harika bir şekilde yansıtan şapka modelini her renk mayo, bikini ve plaj elbisenizle kullanabilirsiniz. Dilerseniz şapkayı şehir hayatında yazlık elbise ve takımlarınızla da kombinleyerek bulunacağınız her ortamda tarzınızı yansıtabilirsiniz. Böylelikle hem stilinizi taçlandırabilir hem kendinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.

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2. Siyahtan vazgeçemeyenler için TRENDYOLMİLLA Siyah Hasır Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Yaz mevsiminde hem sahilde ve plajda kullanabileceğiniz hem dilerseniz şehir stilinize adapte edebileceğiniz bir diğer şapka modeli de TRENDYOLMİLLA Siyah Hasır Şapka olabilir. %100 hasır malzemeden üretilen siyah renkli şapka modeli, 57 cm ebadıyla yüz bölgesinin yanı sıra dekolte ve boynu da rahatlıkla güneşten koruyabilir. Tatilde her renk mayo, bikini ve pareoyla kombinleyebileceğiniz şapkayı dilerseniz yazlık elbiselerinizin üzerine kullanarak stil tamamlayıcısı olarak tercih edebilirsiniz. Doğal materyali ve zarif duruşuyla gönlünüzü fethedecek şapka, yaz mevsiminin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olacak!

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3. Spor kombinlerin tamamlayıcısı, şekle girmeyen saçların kurtarıcısı: Skechers Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Stilinizde rahat, sportif parçaları kullanmayı seviyorsanız spor ekipmanlarıyla olduğu kadar aksesuarlarıyla da öne çıkan Skechers markasının lila renkli şapkası, sizin için harika bir seçim olabilir. İster sahilde ister günlük giyimde kendinizi güneşten korumak ya da stilinizi tamamlamak için şapkayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Skechers Şapka'yı dilerseniz saçlarınızın şekle girmediği veya onlara şekil vermekle uğraşmak istemediğiniz günlerde kurtarıcı bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Yürüyüş yaparken harika bir şekilde yüzünüzü güneşten koruyabilecek şapkayı yalnızca yazın değil kış mevsiminde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi hatırlatalım.

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4. Hem spor hem şık bir model: Ece Sükan X Koton Deri Detaylı Hasır Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Yaz mevsiminin kurtarıcısı olacak, sahilde ve gündelik olarak kullanabileceğiniz bir şapka arıyorsanız Koton markasının Ece Sükan ile hazırladığı koleksiyonunda yer alan deri detaylı hasır şapka modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. %100 keten malzemeden üretilen, beyzbol şapkası modelinden esinlenerek tasarlanan Ece Sükan X Koton Deri Detaylı Hasır Şapka, hasır görünümüyle sahil ve plajların vazgeçilmezi olur. Modeli, deri detaylarıyla şehir hayatında günlük giyiminizin tamamlayıcısı olarak da tercih edebilirsiniz. Hem spor hem şık kombinlerinizde rahatlıkla yer alacak şapkayı her renk kıyafetle kombinleyebilirsiniz.

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5. Saçlarında at kuyruğu gibi modelleri tercihe edenler için: Baynetin At Kuyruğu Şapkası

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Spor giyinmeyi ve beyzbol şapkalarını stilinizde kullanmayı seviyor ancak at kuyruğu yaptığınız saçlarınıza uygun bir şapka bulamıyorsanız Baynetin At Kuyruğu Şapkası, size uygun bir seçim olabilir. Markanın dağınık topuz ve at kuyruğu gibi saç toplama modellerini tercih edenler için özel olarak tasarladığı şapkanın arka kısmında bir at kuyruğu deliği mevcut. 7.62x1.27 cm ölçülerindeki bu pencere, dağınık topuzunuzu veya at kuyruğunuzu bozmadan şapkayı kullanmanıza olanak tanır. 54 ila 60 cm aralığındaki farklı kafa ölçülerine göre ayarlanabilen şapka modelini her mevsim gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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6. Hem şehirde hem plajda spor şık bir görünüm için: İpekyol Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Yaz mevsiminde hem yüzünüzü ve başınızı güneşten korumak hem nerede olursanız olsun stilinizi tamamlamak için tercih edebileceğiniz bir başka şapka modeli de İpekyol markasının çizgili hasır şapkası olabilir. Mavi bej çizgileriyle son derece modern bir görünüme sahip olan İpekyol Şapka, yaz havasını stilinize yansıtacak bir tasarıma sahip. Hasır malzemesi sebebiyle hassas kullanım gerektiren şapkayı uzun yıllar sorunsuz kullanabilmek için yalnızca nemli veya sabunlu bezle temizleyebileceğinizi belirtelim. Hem tatilde deniz kenarında hem şehir hayatında güneşli havalarda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz model, rahatlığıyla da kalbinizi çalacak gibi görünüyor.

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7. Bir başka sevilen model, bucket şapka: Puma Siyah Bucket Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

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Hemen hemen her kombinde tercih edebileceğiniz, rahat, kaliteli ve spor görünen bir şapka arıyorsanız Puma Bucket Şapka'yı incelemeden geçmeyin. Model; ister plajda, sahilde güneşlenirken ister yürüyüş yaparken ya da doğa gezilerinde başınızı ve yüzünüzü güneşten korur. Aynı zamanda stilinizi de tamamlayacak bir aksesuar niteliğindeki spor şapka, tüy gibi hafif kumaşı ile son derece konforlu bir his sunar. Siyah rengiyle birçok farklı tondaki kombinlerle kolayca uyum sağlayabilecek zarif şapkayı dilerseniz kış mevsiminde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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8. Esprili parçalarla tarzınızı ortaya koyun: Külah Muz Desenli Bucket Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Bucket şapkaları seviyor ve stilinizde esprili aksesuarları kullanmayı tercih ediyorsanız Külah markasının muz desenli bucket şapka modeli, sizin için harika bir seçim olabilir. Siyah üzerine canlı sarı renklerdeki muz desenleriyle son derece modern ve eğlenceli bir görünüme sahip olan Külah Muz Desenli Bucket Şapka'yı tatilde ya da spor kombinlerde tercih edebilirsiniz. Özellikle sade giyinmeyi tercih ettiğiniz günlerde stilinize renk ve hareket katmak için harika bir seçenek olan muz desenli şapkaya göz atmadan alacağınız modele karar vermeyin deriz.

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9. Çok şık bir hasır şapka: Yargıcı Kalın Bantlı Hasır Şapka

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Zarif stilinizi her ortamda yansıtabileceğiniz asil bir model arıyorsanız sizi böyle alalım. Şık kıyafet tasarımlarıyla olduğu kadar aksesuarlarıyla da adından söz ettiren markalardan Yargıcı'nın hasır şapka modeline bayılacağınızı düşünüyoruz. Yargıcı Kalın Bantlı Hasır Şapka'nın tasarımında kullanılan ve şapkaya sabit bir şekilde dikilmiş olan bordo renkli kalın bant, şapkanın krem renkli hasırıyla kontrast yaratıyor. Hem plajda en sevdiğiniz mayo, bikini ve elbiselerinizle hem şehirde jeanden yazlık elbiselere kadar her türlü kombininize uyum sağlayabilecek aksesuar ile kendinizi güneşten korurken şıklığınızı da tamamlayabilirsiniz.

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10. Kırmızı ile siyahın müthiş uyumu: C City Siperli Hasır Plaj Şapkası

Sahilde, plajda ya da günlük hayatta kullanabileceğiniz hem spor hem şık şapka modelleri

Giyiminizde iddialı renkleri ve renklerin yarattığı kontrasın uyumunu seviyor, özellikle plaj stilinizi tamamlayacak bir model arıyorsanız C City markasının plaj şapkasına göz atabilirsiniz. Merserize hasırdan üretilen C City Siperli Hasır Plaj Şapkası, koyu kırmızı rengi ve siyah şeritleriyle son derece şık bir görünüme sahip. Modelin arkasında yer alan pencere detayı, ürünü saçlarınızı toplayarak da kullanma fırsatı tanır. Bu pencere detayında yer alan kurdele ise şapkanın tasarımına zarif bir dokunuş yapar. Siz de plajlarda tüm bakışları üzerinize çekmek isterseniz modele şans verebilirsiniz.

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