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  4. Sahte dolarla telefon alışverişi! Sevgililer böyle yakayı ele verdi

Sahte dolarla telefon alışverişi! Sevgililer böyle yakayı ele verdi

17.06.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sahte dolarla telefon satın alan Iraklı şahıs ve Türk sevgilisi ile Iraklı 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte dolarla telefon alışverişi! Sevgililer böyle yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde 1’i kadın 2 kişi cep telefoncu dükkanında 10 adet 100 ABD doları sahte banknot vererek telefon satın aldı. Paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Irak uyruklu A.A.A.M.İ.A.H ve sevgilisi Türk vatandaşı Ç.Ö. adlı kadının sahte dolarla alışveriş yaptığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

KOM polisi A.A.A.M.İ.A.H.’nin kaldığı ikamete operasyon düzenledi. Söz konusu evde yapılan aramada 5 adet daha sahte 100’lük dolar ele geçirdi. Polis, olayla ilgili A.A.A.M.İ.A.H. ve sevgilisi Ç.Ö. adlı kadın ile ev arkadaşları Irak uyruklu A.R.A.A.J. ve M.D.K.K.’yi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki sorguları tamamlanan 1’i kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A.A.M.İ.A.H ve sevgilisi Ç.Ö. adlı kadının ile A.R.A.A.J. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.D.K.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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