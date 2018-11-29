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Sahte hayırseverden gazetecilerin sorusuna şok yanıt: Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

Mersin'de kendisini 'doçent' olarak tanıtan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz bilgisayar dağıttığını ifade ederek, hayırsever vatandaşlardan bandrol ücrettiği istediği öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksiniz' sorusuna verdiği 'Saçmalama sana ne cevap vereceğim. Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim' yanıtı ise herkesi şaşkına çevirdi.

Kıbrıs'ta yaşayan 65 yaşındaki bir şahıs, Mersin'e gelerek, Mersin Üniversitesi yakınlarında bulunan bir eczaneye gitti. Eczanede kendisini yurt dışında faaliyette olan bir üniversitede "doçent" olarak tanıtan şüpheli, ünlü bir elektronik firmasının üniversitelerine sponsor olduğunu, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz bilgisayar dağıtacağını, sadece 137 lira bandrol ücreti alacağını söyledi. Bunun üzerine eczanede bulunan T.İ. isimli bir şahıs çevresinde ihtiyaç sahibi 4 öğrenci bulunduğu gerekçesiyle 4 bilgisayar için 411 lira bandrol ücreti verdi. Parayı alan şüpheli, tekrar geleceğini söyleyerek, olay yerinden uzaklaştı. Bir süre bekleyen T.İ. dolandırıldığını anlayınca polisi aradı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, şahsın kimlik bilgilerine ulaştı. Şahsın B.İ. isimli bir şahıs olduğunu ve Mersin'de yaşamadığını tespit eden ekipler, otel kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin, "Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksiniz" sorusuna, "Saçmalama sana ne cevap vereceğim. Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim. İsterseniz cezaevine gelin röportaj edeyim sizinle" diyen şüpheli sözleriyle herkesi şaşırttı. Ayrıca zanlı, "Polise neden cevap vermediniz" sorusuna ise "Sana ne lan" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Kıbrıs dolandırıcılık

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