Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran D.B'nin, sosyal medyada adına çok sayıda sahte hesap açılarak kendisi ve küçük kızının fotoğrafları ile telefon numaralarının cinsel içerikli ifadelerle paylaşıldığını bildirmesi üzerine gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 HAFTAYI GEÇMEMEK ÜZERE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlının, huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit ve şantaj suçlarını işlediğine dair somut deliller bulunması üzerine akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

ÇOK SAYIDA HESABI TESPİT EDİLDİ

Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince D.B'nin şikayeti üzerine başlatılan çalışma sonucu H.G, 27 Mart'ta Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, Menderes ilçesinde ikamet eden şüphelinin Instagram, Twitter ve Facebook'ta çok sayıda hesabı olduğu ve asılsız paylaşımlar yaptığı, bu nedenle hakkında Antalya, İstanbul, Bolu ve Kahramanmaraş'ta soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti.

50 SABIKA KAYDI ÇIKTI

Huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 50 sabıka kaydı olduğu öğrenilen H.G'nin, şikayetçileri telefonla arayarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunup mesaj attığı, mağdur avukatlarını da arayarak ya da mesaj göndererek davadan çekilmeleri için tehdit ettiği belirtilmişti. (AA)

