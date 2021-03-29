HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

29.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, sosyal medya paylaşım sitelerinden açtığı çok sayıda sahte hesapla tehdit, şantaj, iftira ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 40 yaşındaki kadın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alındı.

Sahte hesaplar açıp başkalarının cinsel fotoğraflarını paylaşan kadın gözlem altına alındı

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran D.B'nin, sosyal medyada adına çok sayıda sahte hesap açılarak kendisi ve küçük kızının fotoğrafları ile telefon numaralarının cinsel içerikli ifadelerle paylaşıldığını bildirmesi üzerine gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 HAFTAYI GEÇMEMEK ÜZERE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlının, huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit ve şantaj suçlarını işlediğine dair somut deliller bulunması üzerine akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

ÇOK SAYIDA HESABI TESPİT EDİLDİ

Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince D.B'nin şikayeti üzerine başlatılan çalışma sonucu H.G, 27 Mart'ta Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, Menderes ilçesinde ikamet eden şüphelinin Instagram, Twitter ve Facebook'ta çok sayıda hesabı olduğu ve asılsız paylaşımlar yaptığı, bu nedenle hakkında Antalya, İstanbul, Bolu ve Kahramanmaraş'ta soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti.

50 SABIKA KAYDI ÇIKTI

Huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 50 sabıka kaydı olduğu öğrenilen H.G'nin, şikayetçileri telefonla arayarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunup mesaj attığı, mağdur avukatlarını da arayarak ya da mesaj göndererek davadan çekilmeleri için tehdit ettiği belirtilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Yaşlı kadını darp ettiler! 'Görsem yüzlerine tükürürdüm'Yaşlı kadını darp ettiler! 'Görsem yüzlerine tükürürdüm'
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya cinsel istismar İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

İncirlik’te havaya ateş eden çocuklar paniğe neden oldu

İncirlik’te panik anları: Çocuklar havaya ateş etti

Kahreden olay! Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Kahreden olay! Taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Odun satıcısı görünümündeki kişilerce gasp edilen yaşlı kadın: 'Allah kimseye yaşatmasın'

Yaşlı kadını darp ettiler! 'Görsem yüzlerine tükürürdüm'

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

Suç makinesi yakalanınca oynamaya başladı! Boğazını kesmiş, çaldıklarını su kuyusuna saklamış

Yakalanınca oynamaya başlayan suç makinesi hayrete düşürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.