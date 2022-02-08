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Sahte içki imalathanesine baskın: Sipariş defteri dikkat çekti

08.02.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda sahte içki imalathanesine baskın yapıldı. Koçbaşı ile kırılan kapıdan içeri giren polisler, sahte içki dolumu yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Adreste yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. İmalathanede ele geçirilen sipariş defteri dikkat çekti.

Sahte içki imalathanesine baskın: Sipariş defteri dikkat çekti

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde sahte içki imalathanesi olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dün akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Binanın kapısını koçbaşı ile kırarak imalathaneye giren polisler, sahte içki imal eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

İmalathanede yapılan aramada etrafta bantlanmış kolilerde boş ve dolu içki şişesi ele geçirildi. Aramalarını derinleştiren ekipler kömürlük ve üst katlarda etil alkol, sahte viski ve rakı tankı, sahte alkol yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. İmalathanede ele geçirilen defterde ise sipariş listesi bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konularak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Zafer S. (49), Mehmet İ. (40), Ali S. (41) ve Yakup Y. (30) ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sahte içki imalathanesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki
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