Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: “Ben de polisim"

Haber: Soner HASIRCIOĞLU-Kamera: /İSTANBUL, (DHA)

FATİH'te kendisini “polis" olarak tanıtarak bankamatikten para çeken vatandaşları paralarını çaldığı öne sürülen M.B., polisin takibi sonucu konakladığı otelin çevresinde gözaltına alındı. Şüpheli M.B'nin kendisini gözaltına alan polislere “Ben de polisimö dediği öğrenildi.

ARKASINI DÖNÜNCE ÇANTAYI ALDI

Alemdar Mahallesi'nde 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Ö.S., bir bankamatikten 2 bin dolar ve 200 lira para çekti. Bu sırada Saylık'ın yanına gelen bir kişi, kendisinin “polis" olduğunu söyleyerek kimlik sorup üst araması yapmak istedi. Saylık'ın arkasını dönmesini fırsat bilen bir şüpheli içerisinde para bulunan çantayı alarak lüks bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saylık bir süre çantasını çalan dolandırıcının peşinden koştu. Saylık daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİĞİ ÇIKARIRKEN CÜZDANI ALDI

Polisin dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada 18 Ağustus'ta Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. B.D., Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten para çektiği esnada bir kişi yanına gelen bir kişi “polisö olduğunu söyleyerek kimlik sordu. D.'nin cüzdanından kimliğini çıkarmak istediği sırada şüpheli elindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. D' de hemen polise giderek şikayetçi oldu.