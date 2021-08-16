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Şaka yapmak istedi, canından oluyordu

16.08.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobilde arkadaşlarıyla içki için Serkan Uzman, şakalaşırken başına dayadığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Şaka yapmak istedi, canından oluyordu

Olay, saat 14.30 sıralarında Yenimahalle Halide Edip Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Uzman, arkadaşları Hasan K. ve Hüseyin Ö. ile otomobilde içki içerken üzerindeki tabancayı çıkarıp, şakalaşmaya başladı.

KURŞUN BAŞINDAN ÇIKIP DIŞARI DÜŞTÜ

Serkan Uzman, başına dayadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülen Uzman, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, mermi çekirdeğinin, Uzman'ın başından çıkıp aracın yan camından dışarı düştüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hasan K. ve Hüseyin Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale silahlı saldırı
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