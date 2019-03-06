HABER

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Türkiye'de göç etmeden en uzun süre kışlayan kuş türü olduğu belirtilen sakar mekeler, Ağrı Dağı'nı mesken tuttu. Ülke genelinde göç etmeden en fazla kışlayan kuş türü olma özelliğini taşıyan sakar mekeler, mesken tuttukları Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katıyor.

Sahip olduğu 5137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, onlarca yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Dağın eteklerinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, birbirinden farklı kuş türlerine de yaşam alanı sunuyor.

Ağrı Dağı'nı mesken tuttular

Ülke genelinde göç etmeden en fazla kışlayan kuş türü olma özelliğini taşıyan sakar mekeler, mesken tuttukları Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katmasının yanı sıra ziyaretçilere de görsel şölen sunuyor.
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi.
Bu hayvanlar arasında en sık görülen türlerden birinin sakar mekeler olduğunu belirten Çoban, "Sakar mekeler Türkiye'de en fazla yayılış gösteren ördekler arasında yer alır. Bu kuşlar sulak alanların vazgeçilmezidir, sürekli onları görürsünüz. Sakar mekeleri tanımlaması çok kolaydır, kendileri siyah, gagaları ise fırçayla boyanmış gibi beyazdır. Kışlayan popülasyon olarak en büyük popülasyonun sakar meke olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Çoban, sakar mekelerin günlük yaşantılarındaki hareketlerinin ilgi çekici olduğunu aktararak, "Doğu Anadolu'da kuşların barınabildikleri 3 veya 4 tane açık sulak alan var. Bunlardan bir tanesi Ağrı Dağı Milli Parkı'dır. Sakar mekeler topluca hareket ediyor çünkü tek oldukları zaman avlanma riskleri daha fazla oluyor. Bu nedenle hareketleri gruplar halinde oluyor. Böyle olunca da güzel görüntüler ortaya çıkıyor." diye konuştu.

'MİLLİ PARKIN ADETA BİR PARÇASI OLMUŞ DURUMDALAR'

'MİLLİ PARKIN ADETA BİR PARÇASI OLMUŞ DURUMDALAR'
Kuş fotoğrafı çekmek için bölgeye gelen Gürkan Mengüloğul da Doğu Anadolu'daki birçok noktada kuş görüntülediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bölge yaban hayatı fotoğrafçılığı açısından oldukça zengin. Özellikle Iğdır'da fotoğraflayabileceğimiz çok fazla kuş türü var. Bunların içinden en sık görüneni sakar mekedir. Ağrı Dağı Milli Parkı'na gelince hem bu kuşların sunduğu görsel şölene tanık oluyoruz hem de dilediğimiz gibi fotoğraf çekebiliyoruz. Sakar mekeler ortama uyum sağlamış, milli parkın adeta parçası olmuşlar. Ben tüm doğa tutkunlarına gelip bu güzelliği görmelerini tavsiye ediyorum."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Ağrı Dağı Milli Parkı

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Beyaz çile ekmek kapıları oldu

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

'Çocuklarım ellerim oldu'

'Çocuklarım ellerim oldu'

Ümraniye'de dehşet! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ümraniye'de dehşet!

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

S. Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden çıktı

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.