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Sakarya'da aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi

14.09.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz (50), virüse yenik düştü.

Sakarya'da aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi

Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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AŞI YAPTIRMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Hasan Feyzi Katıöz’ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)

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koronavirüs (Covid-19) Sakarya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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