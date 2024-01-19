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  4. Sakarya'da dehşet evi! Eşini ve kızını öldüren polis annesini yaralayıp intihar etti

Sakarya'da dehşet evi! Eşini ve kızını öldüren polis annesini yaralayıp intihar etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 14:00 | Son Güncelleme:
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Korkunç haber Sakarya'dan geldi! Cinnet getiren bir polis memuru eşini ve kızını öldürdü. Ardından annesini de yaralayan polis intihar etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin mesai arkadaşları da acı haberi aldıktan sonra olay yerine akın etti.

Sakarya'da dehşet evi! Eşini ve kızını öldüren polis annesini yaralayıp intihar etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren, annesini de yaralayan polis yaşamına son verdi.

Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle aile içinde çıkan tartışma sonucu polis İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İlker Tarık Ü. ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Ü. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Polisin çok sayıda mesai arkadaşının geldiği olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

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İntihar polis Sakarya cinnet
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