Sakarya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Sakarya'da fuhuş yaptırdığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 6 adrese eş zamanlı baskında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı. Öte yandan Fuhuş yaptığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şehir genelinde 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu gerçekleşti. Gerçekleşen operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda sim kart, cep telefonu ve laptop ile bir miktar para ele geçirdi. Fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu kadın ile bir erkek tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Ayrıca, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA

