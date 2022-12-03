HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Sakarya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

03.12.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Sakarya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Sakarya'da fuhuş yaptırdığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 6 adrese eş zamanlı baskında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı. Öte yandan Fuhuş yaptığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

AW773258_02

GÖZALTINA ALINDILAR

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şehir genelinde 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu gerçekleşti. Gerçekleşen operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda sim kart, cep telefonu ve laptop ile bir miktar para ele geçirdi. Fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu kadın ile bir erkek tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

AW773258_05

Otomobilde, TIR'da, tarlada... "Karpuz tarlasında bekliyorum" Otomobilde, TIR'da, tarlada... "Karpuz tarlasında bekliyorum"

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Ayrıca, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

AW773258_03 (1)

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı
İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildiİbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya fuhuş

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...

Aboubakar yine sahnede! Golü attı, kırmızı kart gördü...

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!

Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.