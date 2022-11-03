Sakarya'da korkunç olay! Benzin alıp kendisini yaktı, patlamayı duyan koştu

Olay, Sakarya Serdivan'da meydana geldi. 6 ay önce ayrıldığı eşiyle son kez görüştüğü öğrenilen O.Ö., aldığı benzinle kendisini yaktı. Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyanlar olay yerine gelip adama müdahalede bulunurken, ekipler O.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BENZİN ALIP KENDİSİNİ YAKTI

Yazlık Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ö. iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eşinin arkasından çıkan O.Ö., benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

