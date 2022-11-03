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Sakarya'da korkunç olay! Benzin alıp kendisini yaktı, patlamayı duyan koştu

03.11.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bir adam, 6 ay önce ayrıldığı eşiyle son kez görüştükten sonra üzerine benzin dökerek eşinin evinde kendini yaktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yapılan ilk incelemelerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'da korkunç olay! Benzin alıp kendisini yaktı, patlamayı duyan koştu

Olay, Sakarya Serdivan'da meydana geldi. 6 ay önce ayrıldığı eşiyle son kez görüştüğü öğrenilen O.Ö., aldığı benzinle kendisini yaktı. Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyanlar olay yerine gelip adama müdahalede bulunurken, ekipler O.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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BENZİN ALIP KENDİSİNİ YAKTI

Yazlık Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ö. iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eşinin arkasından çıkan O.Ö., benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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patlama Sakarya benzin

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