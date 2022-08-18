HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sakın göz ardı etmeyin: Ciddi hastalıkların belirtisi! Ense ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Sakın göz ardı etmeyin: Ciddi hastalıkların belirtisi! Ense ağrısı neden olur, nasıl geçer?

18.08.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyunca yorulan vücutta çeşitli ağrılar meydana gelmektedir. Özellikle bilgisayar başında çalışan kişiler duruş bozuklukları nedeniyle sık sık ense ve bel ağrıları çekmektedir. Ancak bu ağrıların altında yatan neden sadece duruş bozuklukları değildir. Ense ağrılarına neden olan birçok ciddi hastalık bulunmaktadır. Kalp hastalıkları da bu ciddi hastalıklardan biridir.

Sakın göz ardı etmeyin: Ciddi hastalıkların belirtisi! Ense ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Ense ağrıları yaşamı oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Çekilmez durumlara yol açan bu ağrılar genellikle duruş bozukluğundan veya fıtıklardan dolayı gelişiyor. Ancak ağrıların altında çok daha ciddi hastalıklar yatabiliyor. Ense ağrısını çözmek için bu ağrıyı göz ardı etmeyip mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Kalp krizi, menenjit, tümör gibi hastalıkların belirtileri arasında da ense ağrıları bulunuyor. Bu sebeple şiddetli ense ağrısı yaşıyorsanız hastaneye başvurmanızda fayda var.

ENSE AĞRILARINA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Ekran görüntüsü 2022-08-18 085709

Kas problemleri: Ensede bulunan kasların veya bağ dokularının ters hareketler veya yanlış duruş sonucunda gerilmesi, zarar görmesi, zorlanması gibi koşullarda ense ağrısı ortaya çıkabilir.

Travma: Ense bölgesine gelen fiziksel travmalarda, bağ dokularında ve kaslarda oluşan hasarın derecesine göre ense ağrısı görülebilir.

Yüksek tansiyon: Kişi, enseden başlayarak başın tepe noktasına kadar ilerleyen bir ağrıdan söz ediyor, ağrı bölgesine masaj yapma ihtiyacı duyuyorsa, ağrıyla birlikte kişi kulaklarında çınlamadan da şikayet ediyorsa yüksek tansiyondan şüphelenmek gerekiyor. Kişinin tansiyonun takip edilerek değişikliklerin izlenmesi gerekiyor. Yüksek tansiyon tespit edilmesi durumunda mutlaka kardiyoloji ve nefroloji uzmanından görüş alınması gerekiyor. Zaman kaybedilmesi beyin kanamasına bağlı felç ve ölüm gibi istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

Kalp krizi: Kalp kası dokusuna yeterli dolaşım desteğinin sağlanamadığı durumlarda kalp krizi gerçekleşir. Ense ağrısı kalp krizine yönelik bir klinik bulgu olarak görülebilir; ancak kalp krizinin kol ve çene ağrısı ve nefes darlığı gibi başka belirtilerle görüldüğünde göz ardı edilmemelidir.

Menenjit: Beyin ve omurilik dokularının etrafında meninks adı verilen zarlar bulunur. Bu zarlar; sinir dokularının desteklenmesi, beslenmesi, korunması gibi farklı görevlere sahiptir. Meniks zarlarının çeşitli nedenlerle enfekte olarak iltihaplanmasına menenjit adı verilir. Menenjit durumunda, beyin ve omurilik dokularında gelişen iltihaplanmayla ilişkili olarak kişide boyun hareketlerinde kısıtlılık, ense sertliği ve şiddetli ense ağrısı gelişebilir.

Romatolojik hastalıklar: Eklem romatizması gibi romatolojik temelli hastalıklara bağlı ense ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.

Nörolojik hastalıklar: Omurilikteki sinir dokularında hasar yaratan veya sinirleri baskı altında bırakan nörolojik hastalıklarda ense ağrısı önemli bir belirtidir.

Fibromiyalji: Vücut genelinde belirli anatomik noktalarda ağrılı hassasiyetle seyreden fibromiyalji hastalığında, ensenin etkilenmesi sonucu ense ağrısı görülebilir.

Omurga sorunları: Omurga disklerinde kayma, omur eklemlerinde zedelenme, omurlar arası disklerde fıtıklaşma gibi durumlarda omurilik ve ilişkili sinirlerin baskı altında kalmasına bağlı ense ağrısı gelişebilir.

Enfeksiyonlar: Ense bölgesindeki çeşitli dokularda gelişen enfeksiyonlarda veya derin boyun enfeksiyonlarına bağlı ortaya çıkan abselerde ense ağrısı meydana gelebilir.

Tümörler: Ense bölgesindeki sinir veya damar yapılarını sıkıştıran tümörler, ense ağrısı olarak belirti gösterebilir.

ENSE AĞRISININ YANINDA TEHLİKELİ DİĞER BELİRTİLER

Ekran görüntüsü 2022-08-18 085647

Belirli şikayetlerin ense ağrısına eşlik etmesi halinde daha ciddi sağlık sorunlarından şüphelenilmeli ve uzman bir hekim tarafından değerlendirilme yapılmalıdır. Aşağıdaki belirtiler ense ağrısına eşlik ettiği takdirde belirli hastalıkların işareti olabilir:

  • Ateş,
  • Baş ağrısı,
  • Bulantı ve kusma,
  • Ensede hissedilen şişlik veya kitle,
  • Yutma veya konuşmada güçlük,
  • Kol veya bacaklarda güçsüzlük, his kaybı,
  • Boyun hareketlerinde kısıtlılık,
  • İdrar tutamama,
  • Kola, göğse veya çeneye yayılım gösteren ağrı.

ENSE AĞRISININ GEÇMESİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Yeni Proje - 2022-08-18T085747.836

Ense ağrısının giderilmesi için rahatsızlığa sebep olan nedenin belirlenmesi gereklidir. Yapılan teşhise bağlı olarak spesifik tedaviler uygulanabilir. Bununla birlikte, özellikle kas-iskelet problemlerine bağlı gelişen ense ağrılarında, evde uygulanabilecek birtakım tedbirlerle şikayetlerin büyük oranda giderilmesi mümkündür. Bu doğrultuda, aşağıdaki yöntemler ense ağrısını dindirmede faydalı olabilir:

  • Ağrı bölgesine sıcak kompres uygulamak,
  • Kaslarda veya bağlarda zorlanma varsa germe, çekme egzersizleri gibi fizik tedavi yöntemlerinden yararlanmak,
  • Ağrı kesici özellikteki ilaçlar veya kas gevşetici topikal kremleri kullanmak,
  • Boyun anatomisine zarar verecek tekrarlayıcı hareketlerden uzak durmak, vücudun duruşunu düzeltmek,
  • Sigara kullanmamak,
  • Düzenli egzersiz yardımıyla ense bölgesindeki kas ve bağ dokuları güçlendirmek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!
Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdıSapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı
Canlı yayında hesapları altüst edecek iddiaCanlı yayında hesapları altüst edecek iddia
Anahtar Kelimeler:
boyun fıtığı enfeksiyon ense ağrısı fıtık kalp krizi menenjit tümör yüksek tansiyon Omurga hastalık egzersiz ense ağrısı neden olur ense
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar

Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

İlginizi Çekebilir

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.