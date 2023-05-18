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Sakın göz ardı etmeyin! Kanserin uyarı veren 3 belirtisine dikkat

18.05.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer kanseri karaciğerde bulunan hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümeleri sonucunda oluşur. Hayati risk taşıyan karaciğer kanserini erken teşhis etmek oldukça önem taşıyor. Uzmanlar karaciğer kanserinin başka rahatsızlıklarla karıştırılan belirtilerini açıklayarak bu belirtilere karşı bilinçli olunması gerektiğini paylaşıyor.

Sakın göz ardı etmeyin! Kanserin uyarı veren 3 belirtisine dikkat

Kanser çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında üst sırada yer alıyor. Oldukça tehlikeli durumlara sebep olabilen kanserin etkilerin korunmak için sağlıklı bir yaşamı benimsemek gerekiyor. Kanseri erken teşhis etmek ve doğru tedaviye başlamak büyük önem taşıyor. Karaciğer kanseri erken evrelerinde fark edilir semptomlar vermemesiyle biliniyor. Ancak karaciğer kanserinin karında ortaya çıkan herkesin bilmesi gereken üç belirtisi bulunuyor.

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

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Cancer Research UK'ye göre karaciğer kanserinin karında (mide) görülebilen üç belirtisi vardır.

  • Şişmiş bir karına sahip olmak
  • Karında ağrı
  • Karnın sağ tarafında yumru

Cancer Research UK, karaciğer kanserinin neden karnı etkileyebileceğini açıkladı ve şişmenin iki potansiyel nedenini listeledi. “Bunun nedeni şunlar olabilir: Büyüyen kanser nedeniyle karaciğer de büyür ve karnınızın sağ tarafında şişmeye neden olur;
Kanser (veya siroz) karaciğerdeki basıncı artırarak kanın damarlarda (damarlarda) birikmesine neden olur. Bu, sıvıyı damarlardan karına (asit) zorlar."

YEMEK SIRASINDA GÖRÜLEN BU BELİRTİLERE DİKKAT

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“Damarlardaki artan basınç, karın yüzeyinin altında görülebilecek şekilde şişmelerine neden olabilir. Assit, karaciğer yeterli kan proteini (albümin) yapmadığında da gelişebilir." Bu daha sonra bir ağrı etkisi yapabilir. Cancer Research UK, "Şişmiş bir karın rahatsızlığa, ağrıya, iştah kaybına veya çabuk tok hissetmeye neden olabilir" diyor.

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“Şişmiş (büyümüş) bir karaciğer, sağ omzunuzda ağrıya neden olabilir. Bunun nedeni, genişlemiş karaciğerin omuzdaki sinirlere bağlanan sinirleri uyarmasıdır. Buna yansıyan ağrı denir.”

Karaciğer kanserinin diğer semptomları şunları içerebilir:

  • Kilo kaybı
  • Derinin ve gözlerin beyazının sararması (sarılık)
  • Kaşıntı
  • Hasta hissetmek
  • Az miktarda yemek yedikten sonra iştah kaybı veya tokluk hissi
  • Sağ omzunda ağrı
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