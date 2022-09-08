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Sakın yemeyin! Kan şekerini yükselten 5 tehlikeli gıda

08.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet en sık görülen hastalıklardandır. Böbrekleri, kalbi ve çeşitli organları oldukça tehlikeye atan diyabetten korunmak için beslenmeye dikkat etmek gerekir. Kan şekerinin yükselmesi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kan şekerinin yükselmemesi için kesinlikle uzak durulması gereken bazı gıdalar vardır.

Sakın yemeyin! Kan şekerini yükselten 5 tehlikeli gıda

Diyabet hastalarının sağlıklarını korumak için hayatları boyunca kan şekerlerini dengede tutmaları gerekmektedir. Sağlıksız beslenme kan şekerini yükseltmenin yanı sıra pek çok hastalığa yol açar. Severek tükettiğimiz bazı yiyecekler sağlığımızı tehdit etmektedir. Kan şekeri seviyesinin yükselmesi zamanla sinir ve böbrek hasarına neden olmaktadır. Özellikle Tip2 diyabet hastalarının beslenmelerine ekstra dikkat etmeleri gerekir.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTEN GIDALAR

BEYAZ EKMEK VE MAKARNA

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Sindirim sırasında şekerler (basit karbonhidratlar) ve nişastalar (kompleks karbonhidratlar) kan şekerine dönüşür. Health Harvard, “Beyaz ekmek gibi glisemik indeksi yüksek gıdalar hızla sindirilir ve kan şekerinde önemli dalgalanmalara neden olur” diye açıklıyor. Sağlık sitesi şunları ekledi: "Tam yulaf gibi düşük glisemik indeksli yiyecekler daha yavaş sindirilir ve kan şekerinde daha kademeli bir artışa neden olur."

AROMALI YOĞURT

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Kan şekerini düşürmek isteyenler için yoğurtlar şiddetle tavsiye edilir, ancak aromalı seçeneklerden kaçınılmalıdır. Bunlar, kaçınılmaz olarak glikoz seviyelerini etkileyecek olan ilave şekerler içerir. Bunun yerine protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük yoğurtları tercih edebilirsiniz.

AROMALI KAHVE

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Kahve, yoğurdun yanında sağlıklı seçeneklerdir, ancak yine aromalandırıldıklarında içlerinde önemli miktarda şeker bulunur. Sıvı şeker, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir ve eklenen kaloriler kilo alımına katkıda bulunabilir. Aromalı kahve, kahve çekirdeklerine doğal veya sentetik aroma verici yağlar eklenerek yapılır. Kahve çekirdekleri, tadı arttırmak için bu bileşiklerle kaplanır. Bu aromalı kahveler kan şekeri seviyelerine zarar verir.

PAKETLENMİŞ ÜRÜNLER

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Paketlenmiş atıştırmalıklar sizi gizlice sağlıksız hale getiriyor sağlık uzmanları uyarıyor.Atıştırmalık seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler şunlardır:

  • En az 4g protein veya 4g lif içeriyor
  • Bir çeşit bitki bazlı yağ kaynağı içeriyor
  • Tam tahıllardan yapılmış
  • Düşük glisemik indekse sahip
  • Kaliteli malzemelerden yapılmış
  • Şeker ve karbonhidrat oranı düşük

MEYVE SUYU

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Diabetes.co.uk, "Meyve suyu, fruktoz adı verilen bir şeker formunda yüksektir" diyor.
"Fruktozun karaciğer tarafından işlenmesi gerekiyor ve araştırmalar, fruktoz oranı yüksek bir diyetin karaciğerin aşırı yüklenmesine neden olabileceğini gösteriyor."
Bir bardak işlenmemiş portakal suyu, yaklaşık 21 gramı şeker olan yaklaşık 26 gram karbonhidrat içeriyor.

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yoğurt kan şekeri kan şekeri yüksekliği kahve Meyve suyu makarna ekmek
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