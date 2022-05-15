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Sakine Külter vahşice öldürüldü! Önce bıçaklandı ardından yakıldı

15.05.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta korkunç bir olay yaşandı. Silopi'de çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu. Kimlik tespiti yapılan kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi Sakine Külter olduğu ortaya çıktı. Maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendiriliyor.

Sakine Külter vahşice öldürüldü! Önce bıçaklandı ardından yakıldı

Şırnak Silopi'de vatandaşlar şehir çöplüğünün toplandığı yerde hareketsiz yatan birisini görünce ekiplere haber verdi. Yapılan incelemelerde cesedin bir kadına ait olduğu, önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespitinde öldürülen kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi.

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ÖNCE BIÇAKLANIP ARDINDAN YAKILDI

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu. Bölgeden geçen vatandaşlar, çöplükte hareketsiz insanı görünce 112’yi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Alınan bilgilere göre, kimlik tespiti yapılan kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2’si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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cinayet kadın cinayeti Şırnak
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