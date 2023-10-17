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  4. Saldırı emri bekleyen İsrail askerlerinden ilginç pozlar: Dumanlar bombardıman ateşinden değil, barbeküden!

Saldırı emri bekleyen İsrail askerlerinden ilginç pozlar: Dumanlar bombardıman ateşinden değil, barbeküden!

17.10.2023 16:43 | Son Güncelleme:
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Gazze'de sınır hattının bir yanında bombardıman dumanları yükselirken bir diğer yanda ise barbekü dumanları yükseliyor. İsrail ordusunun yurt dışından ve içinden göreve çağırdığı yedek askerler Gazze sınırının sıfır noktasında bir araya gelip motivasyon yemeğinde buluştu. 'Saldırın' emrini bekleyen gönüllü askerlerin rahat halleri dikkat çekti.

Gazze'ye kara harekatı için eli tetikte bekleyen İsrail askerlerine yenileri katılıyor. İsrailli sivil gönüllülerin toplandığı merkezden ilginç kareler kameralara yansıdı. Askeri teçhizatları alan gönüllülerin, yanı başlarındaki Gazze'den bombardıman dumanları yükselirken saç tıraşlarını yaptırıp yemeğin tadını çıkardıkları görüldü.

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YENİ ASKERLER GELİYOR

İsrail ordusu, Hamas’a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu sonrasında seferberlik ilan ederek ülke dışındaki ve ülkedeki yedek askerleri göreve çağırmıştı. Orduya katılan askerler otobüslerle sınır hattına getirildi.

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Gazze sınırına getirilen yüzlerce İsrail askerinin bekleyişini sürdürdüğü sınır hattındaki toplanma merkezi görüntülendi. Toplanma merkezinde bir araya gelen askerler için motivasyon yemeği de düzenlendi. İsrailli sivil gönüllüler, sınır hattındaki toplanma merkezine gelerek ordudaki rütbeli askerler ve yedek askerler için yemekler hazırladı.

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BİR TARAFTA BOMBARDIMAN DUMANI BİR TARAFTA BARBEKÜ DUMANI

Abluka altındaki Gazze’de sivil ölümlerin yaşandığı bombardıman devam ederken, yükselen dumanların, sınırın diğer tarafındaki barbekü dumanıyla aynı gökyüzünde buluşması, savaşın acı tarafını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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SAÇ TIRAŞLARI YAPILIYOR

İsrail, savaş kararı sonrasında yedek kuvvetlerin yaklaşık dörtte üçünün orduya katılması için çağrı yapmıştı. Orduya katılan yedek askerler otobüslerle İsrail’in güneyindeki sınır hattına geldi.

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Daimi ordu ve yedek askerler bir araya gelerek son hazırlıkları toplanma merkezinde yapıyor. Askerlere teçhizatları verilirken, bazı askerlerin de cephe hattına gönderilmeden önce saç tıraşlarının yapıldığı dikkat çekti.

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Sağlık kontrollerinden geçen askerler İsrail-Gazze sınırındaki bölgeye konuşlanacak.

İŞTE GÖNÜLLÜ İSRAİL ASKERLERLERİNİN KAMPINDAN KARELER

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(İHA)

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Filistin İsrail Hamas

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