Saldırıdan hemen sonra paylaşıp sildiler! Fatih Altaylı'dan 'Ebabil Harekatı' hakkında çarpıcı sözler: "Açık bir itiraf! İlk kez gördük"

İçişleri Bakanlığı binasının hedef alındığı hain terör saldırısının ardından Bakan Yerlikaya terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle mücadele mesajını yineledi. Bu sırada 'Ebabil Harekatı' adlı Twitter hesabı Bakan Yerlikaya'ya yönelik mesaj içeren ve selefi Süleyman Soylu'nun adının geçtiği bir paylaşımda bulundu. Paylaşım bir süre sonra silindi, hesap kapandı. Fatih Altaylı, yaşananlara ilişkin "bir tablo gördük ilk defa; 'Ana! Bunlar tamamen zıvanadan çıkmışlar' tablosunu net bir şekilde karşımızda gördük" sözleriyle dikkat çekti.

Ebabil Harekatı hesabından saldırıdan kısa süre sonra yapılan paylaşımda "Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürecekmiş. Yok valla, terörist kendi kendini patlattı, sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön, Soylu'yla çalışmış bürokrat avına devam et" denmişti.

Hesap kapanmadan önce ise şu paylaşım geldi:

"Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Birçok arkadaşın admin olduğu bu hesap milletimizin ülkemizin ve devletimizin hassasiyetlerine sahiptir. Alçak terör saldırısı sebebiyle sosyal medyada bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitnecilere alet olmak en son bizim işimizdir. Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil hareketinin sosyal medya hesabını kapatıyoruz. Allah fitneye fırsat vermesin."

"HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR SOSYAL MEDYA HESABI"

YouTube kanalında konuyu değerlendiren Fatih Altaylı, söz konusu paylaşım ve yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya üzerinden anlatmadı, Süleyman Soylu'yu koruyarak Ali Yerlikaya'ya çattı. Çok garipti. Bu Ebabil Harekatı denen hesap daha önce de ilginç çıkışlarıyla herkesi şaşırtmış bir garip sosyal medya hesabı. Bildiğim kadarıyla bir trol hesabı.

Bu hesaptan saldırının hemen ötesinde Ali Yerlikaya'ya yönelik bir saldırı yapıldı. 'Süleyman Soylu'ya çay veren çaycıların peşinde koşunca böyle olaylar olur' demeye getiren birtakım tweet'ler atıldı. Doğrusu herkes şaşırdı.

"TROLLER DE ARTIK İPİNİ KOPARMIŞ"

Evet, bir hesaplaşma olabilir. Ali Yerlikaya'nın yaptıklarından, Süleyman Soylu'ya yakın olduğu söylenen isimleri görevden almasından, hükümet yanlısı medya tarafından Süleyman Soylu ile bağlantılı olduğu iddia edilen birtakım yasa dışı oluşumlara yönelik operasyonların Ali Yerlikaya tarafından Soylu'ya karşı yapıldığı iddiaları ortada dolaşırken bu paylaşımın hemen saldırının ardından yapılması akıl alır gibi değildi.

Belli ki iktidar içindeki birtakım kavgalar tamamen zıvanadan çıkmış. Troller de artık ipini koparmış. Zaten son derece ahmak olduğu için bu trol olduları ve kontrol eden ekip başları, böyle bir çekişme varsa bile bunu yaptığın anda kabak gibi ortaya çıkıyorsun. Ve bunu yaptılar.

"AÇIK BİR İTİRAF"

Sonra bu Ebabil Harekatı denen hesaptan 'Bu hesap bilmem kaç yüz kullanıcılı ortak bir hesaptır...' Yani diyor ki 'Biz kalabalık bir trol ordusuyuz, satılmış şerefsizler ordusuyuz. Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz, o yüzden hesabı kapatıyoruz.' Açık bir itiraf aslında. Aynı zamanda iktidar içi, hükümet içi çatışmayı, kavgayı, bunun belaltı vuruşlar düzeyine geldiğini getiren ilginç bir şeydir.

"ANA! BUNLAR TAMAMEN ZIVANADAN ÇIKMIŞ"

Bu terör saldırısının terörist olduğu söylenen kişiler, saldırganlar dışında başka kimsenin canına mal olmadan bir de böyle bir rezilliği ortaya çıkarması bence saldırının önemli kazançlarından biri oldu. Çünkü bir tablo gördük ilk defa; 'Ana! Bunlar tamamen zıvanadan çıkmışlar' tablosunu net bir şekilde karşımızda gördük."