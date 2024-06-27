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  4. Samsun'da korkunç olay! Eşini bıçakla yaralayıp, intihar etti

Samsun'da korkunç olay! Eşini bıçakla yaralayıp, intihar etti

27.06.2024 20:00
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Samsun'da 38 yaşındaki Emrah Akbulut, çıkan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini sol kasığından, ardından da kendisini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Emrah Akbulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin çocukları olmadığı için sürekli tartıştıkları belirtildi.

Samsun'da korkunç olay! Eşini bıçakla yaralayıp, intihar etti

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Akbulut ile 2019 Eylül'de evlendiği eşi Lütfiye Özge Akbulut arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Emrah Akbulut, mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini sol kasığından, ardından da kendisini göğsünden bıçakladı. ,

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Emrah Akbulut, yaralı halde ağabeyi ve kuzenini telefonla arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine kuzenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Emrah Akbulut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Çiftin çocukları olmadığı için sürekli tartıştıkları belirtilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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İntihar Samsun
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