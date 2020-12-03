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Samsun'da koronavirüs vakaları yüzde 100 arttı! Kentte yetkililer alarm durumunda

03.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Samsun'da koronavirüs vakaları yüzde 100 arttı! Kentte yetkililer alarm durumunda

Türkiye'de son iki haftada koronavirüs vakalarının yüzde 100 artış gösterdiği 3 kentten biri olan Samsun'da, vaka sayılarının azalmasını sağlamak için çalışmalar yoğunlaştırıldı, tedbirlere uyulması yönünde çağrı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son iki haftada Adana, Samsun ve Ordu’da yüzde 100, İzmir ve Konya’da yüzde 50 vaka artışı olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Samsun'da vaka sayısının artmasına paralel olarak hastanelerdeki yoğunluk da artarken, bir yandan da yoğun bakım servislerinin yatak kapasitelerinin artırılması için çalışmalara hız verildi. Yetkililer yaptıkları çağrılar ile kentteki vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Vaka sayılarının azalmasını sağlamak için denetimlere ağırlık verilirken, kentte teyakkuza geçildi.

'BÜYÜK GAYRET SARF EDİYORUZ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Samsun pandemi sürecinden başladığı günden bu güne kadar aslında büyük bir performans gösterdiklerini belirten Demir, "Büyük bir mücadele gerçekleşti ve Türkiye ortalamasının çok altındaydı Samsun. Ancak şu anda vaka artış oranı yüksek bulundu. Özellikle kapalı mekanlara giriş noktasında tespit edilemeyen, test yapılamayan insanların gizli yayıcılar olduğu gözüküyor. Bununla ilgili Sağlık İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere belediyemizde büyük bir mücadele içerisindeyiz. Vatandaşlarımıza sık sık gerekli uyarıları yapıyoruz. Toplu taşımada özellikle büyük bir gayret sarf ediyoruz. Sosyal mesafeye, maske kullanımına uyarak ilgili kuruluşlarla halkımızla iyi bir diyalogla birlikte bu süreci aşmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte pik yaptığı dönemden tekrar düşüşe geçmeyi umuyoruz. Her hafta test yaptırıyorum. Belediyemizde 40'a yakın insanımız pozitif vaka durumunda, yaklaşık 40'a yakın insanımız da temaslı konumunda ve karantinada. Belediyemizde büyük tedbir almamıza rağmen bunlar olabiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu süreci inşallah böyle aşacağız" diye konuştu.

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'AİLE İÇİ YAYILIMIN ÇOK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Başkan Demir, Samsun'un bölge merkezi olması, kara ve hava yolu ile dışarıdan gelenlerin trafiğinin yoğun olmasının vaka sayısındaki artışa neden olan faktörler olduğunu söyleyerek "Bütün ekiplerimiz büyük bir gayret sarf ediyoruz. Yakın bir gelecekte bu rakamları aşağı doğru çekmek durumundayız. Semptom göstermeyen pozitif vakalar olabiliyor. Akraba ziyaretlerinde dikkat edilmiyor. Her birimiz, belirti göstermesek de pozitif vakaymışız gibi hareket etmek durumundayız. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymak çok önemli. Kapalı mekanlarda fazla sayıda insanların bulunması yayılımın asıl nedenleri olarak gözüküyor şu anda. Aile içi yayılımlarında çok olduğunu görüyoruz. Bir ailede bir kişi varsa o aileye de yayıldığını görüyoruz. Kurallara çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

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'HASTANELERDE YATAK DOLULUK ORANI YÜKSEK'

Başkan Demir, evlerinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören insanlar için Sağlık İl Müdürlüğü'ne gerekli araçları temin ettiklerini dile getirerek "Hastanelerde yataklarımızın doluluk oranı şu anda yüksek, bunu da ifade etmek lazım. Ama şu anda hizmet verme noktasında bir zafiyet içerisinde değiliz. Gereken hemen yapılıyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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