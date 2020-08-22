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Samsun Terme'de felakete ramak kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında Terme ilçe merkezinde bulunan çayın debisi yükseliyor. Bölgede yağabilecek ikinci bir yağışın felakete sebep olmasından endişe ediliyor.

Samsun Terme'de felakete ramak kaldı

Dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar sonrasında Terme Çayı kritik denebilecek bir seviyeye kadar yükseldi. Her yıl ağustos aylarının son haftalarında yağan yağmurlar Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde su baskınları ve sel felaketlerine sebep oluyor. Bu sene de bir felaket yaşanması ihtimali vatandaşları korkutuyor.

VATANDAŞLAR 'FELAKET GELİYORUM DİYOR' YORUMLARI YAPIYOR

Terme Çayı'nda su seviyesi köprü ayaklarını neredeyse tamamen kapattı. Çayın kenarında bulunan oyun parkı, oturma alanları ve yürüme yolları kısmen sular altında kaldı. Zabıta ekipleri tarafından çayın kenarındaki alanlar geçişlere kapatıldı. Köprüler üzerinden geçişlerin polis ve bekçi ekipleri tarafında kontrollü bir şekilde yapılması sağlanıyor. Çay üzerinden sık sık odun parçaları ve çalılıkların aktığı görülüyor. Yüksek su seviyesi nedeniyle önlemler had safhada ancak vatandaşlar "felaket geliyorum diyor" yorumları yapıyor. Önceki senelerde yaşananların bir daha yaşanmaması arzusu kente hakim.

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Samsun'un Terme ilçesinde 22 Haziran ve 23 Ağustos 2019 tarihlerinde Terme Çayı'nın taşması sonucu iki sel felaketi meydana gelmiş, sel felaketlerinin ardındın 2 yaya, 1 araç köprüsü yıkılmış, ilçede yaklaşık 450 sanayi dükkanı ve tarım arazileri sular altında kalmıştı.

Kaynak: İHA


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